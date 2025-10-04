México

Cómo preparar un licuado de dátiles con uva para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este batido es delicioso e ideal para beber después del gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Este licuado aporta energía, fibra y nutrientes esenciales para comenzar el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de gimnasio orientada al desarrollo muscular tiene un pilar fundamental en la nutrición. Consumir la cantidad adecuada de proteína facilita la reparación y la construcción de músculo tras cada entrenamiento, según coinciden diversos profesionales en ciencias del deporte.

Adaptar los hábitos alimenticios con fuentes óptimas de este nutriente se ha convertido en parte esencial del estilo de vida de quienes buscan aumentar su fuerza y volumen corporal.

Lograr esos resultados exige un enfoque cuidadoso tanto en el plan de ejercicios como en las elecciones nutricionales. Incluir batidos altos en proteína, especialmente después de la actividad física, contribuye a la recuperación.

Un licuado puede marcar la diferencia en la obtención de masa muscular.

Receta: Licuado de dátiles con uvas, avena y proteína en polvo

Así se prepara este licuado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de dátiles y uvas brinda carbohidratos de rápida y lenta absorción, lo que facilita la reposición de glucógeno muscular tras el entrenamiento. La receta permite sumar fibra, minerales y antioxidantes, elementos clave para quienes siguen rutinas intensas de fuerza. La avena, fuente de carbohidratos complejos, y la proteína en polvo, aseguran que este licuado cubra las dos grandes necesidades nutricionales del deportista.

Para preparar el licuado, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 6 dátiles sin hueso
  • 1 taza de uvas (pueden ser verdes o moradas)
  • 2 cucharadas soperas de avena
  • 1 porción medida de proteína en polvo (sabor neutro, vainilla o chocolate, según preferencia)
  • 300 ml de leche descremada o vegetal
  • Hielo al gusto

Procedimiento de preparación del licuado:

Conoce los beneficios de este licuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento consiste en poner todos los ingredientes en una licuadora y procesar hasta obtener una mezcla uniforme. Si se desea una textura más cremosa, puede usarse plátano como ingrediente adicional. El licuado se consume de inmediato tras el entrenamiento, momento en el que el cuerpo aprovecha de manera más eficiente los nutrientes para reconstruir masa muscular.

La mezcla final entrega aproximadamente 20 gramos de proteína por porción, cifra que cubre una parte significativa de las necesidades diarias recomendadas para adultos activos. Consumir este licuado como parte de una dieta balanceada apoya el desarrollo muscular y la recuperación física. Los dátiles y uvas, además, ofrecen potasio y vitaminas B, facilitando el metabolismo energético y el equilibrio electrolítico.

Esta bebida, combinada con una buena rutina de pesas en el gimnasio, será tu aliada para transformar tu cuerpo. Recuerda que la masa muscular es sinónimo de salud.

