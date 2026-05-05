SAT: qué no hacer en mayo 2026 después de presentar tu declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó en 2026 su estrategia de fiscalización con revisiones más focalizadas y basadas en riesgo.

Tras el cierre de la declaración anual, la autoridad concentra en mayo la detección de inconsistencias mediante cruces de información bancaria, de plataformas digitales y de comercio exterior, lo que puede derivar en auditorías electrónicas y revisiones más precisas.

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Conductas que activan alertas del SAT

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la autoridad fiscal, existen prácticas que elevan el perfil de riesgo tanto de personas físicas como morales:

Operar con factureras o realizar operaciones simuladas sin materialidad.

Reportar pérdidas fiscales recurrentes sin sustento económico.

Aplicar deducciones improcedentes o exceder los límites legales.

Omitir o subdeclarar ingresos frente a información bancaria o de plataformas.

Utilizar estímulos fiscales fuera de criterio o de forma indebida.

Presentar inconsistencias entre compras, importaciones y ventas .

Incurrir en irregularidades en comercio exterior , como subvaluación.

No enterar retenciones de empleados ( ISR, IMSS o Infonavit ).

Realizar operaciones con jurisdicciones de baja tributación .

Solicitar devoluciones improcedentes .

Reportar una tasa efectiva muy por debajo del promedio del sector.

Fiscalización focalizada y recomendaciones

Bajo el Plan Maestro 2026, el SAT prevé auditorías más específicas: una revisión integral por contribuyente cuando aplique, solicitudes de información puntuales y enfoque en hechos detectados mediante análisis de datos.

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Para reducir riesgos, la autoridad recomienda revisar los CFDI de ingresos, egresos y nómina; realizar conciliación bancaria; verificar topes de deducciones y soporte documental; enterar retenciones en tiempo y forma; y mantener activo el buzón tributario para atender requerimientos.