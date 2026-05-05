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SAT: qué no hacer en mayo 2026 después de presentar tu declaración anual

Autoridades fiscales advierten 11 conductas de riesgo que pueden derivar en revisiones

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó en 2026 su estrategia de fiscalización con revisiones más focalizadas y basadas en riesgo.

Tras el cierre de la declaración anual, la autoridad concentra en mayo la detección de inconsistencias mediante cruces de información bancaria, de plataformas digitales y de comercio exterior, lo que puede derivar en auditorías electrónicas y revisiones más precisas.

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Conductas que activan alertas del SAT

Cambios en las tarifas impositivas mexicanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la autoridad fiscal, existen prácticas que elevan el perfil de riesgo tanto de personas físicas como morales:

  • Operar con factureras o realizar operaciones simuladas sin materialidad.
  • Reportar pérdidas fiscales recurrentes sin sustento económico.
  • Aplicar deducciones improcedentes o exceder los límites legales.
  • Omitir o subdeclarar ingresos frente a información bancaria o de plataformas.
  • Utilizar estímulos fiscales fuera de criterio o de forma indebida.
  • Presentar inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.
  • Incurrir en irregularidades en comercio exterior, como subvaluación.
  • No enterar retenciones de empleados (ISR, IMSS o Infonavit).
  • Realizar operaciones con jurisdicciones de baja tributación.
  • Solicitar devoluciones improcedentes.
  • Reportar una tasa efectiva muy por debajo del promedio del sector.

Fiscalización focalizada y recomendaciones

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Bajo el Plan Maestro 2026, el SAT prevé auditorías más específicas: una revisión integral por contribuyente cuando aplique, solicitudes de información puntuales y enfoque en hechos detectados mediante análisis de datos.

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Para reducir riesgos, la autoridad recomienda revisar los CFDI de ingresos, egresos y nómina; realizar conciliación bancaria; verificar topes de deducciones y soporte documental; enterar retenciones en tiempo y forma; y mantener activo el buzón tributario para atender requerimientos.

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