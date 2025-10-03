Jóvenes presumen haberse subido a cabina trasera en el Metro CDMX

(X/ @MetroCDMX)

Los trenes del metro de la Ciudad de México cuentan con dos cabinas, ya que al llegar a la terminal de cada línea, se realiza un cambio de conductor y ahora la unidad circula hacia el sentido contrario, dejando una cabina libre.

La cabina del metro está reservada para ser ocupada únicamente por personal autorizado del Sistema de Transporte Colectivo STC Metro; sin embargo, dos jóvenes lograron colarse y grabaron desde ahí.

Cabe señalar que se trata de áreas restringidas, pues las puertas son pequeñas y no cuentan con la seguridad adecuada para pasajeros, además de que usualmente están apagadas las luces y ahí están ciertos controles de manejo.

Los jóvenes presumieron haber subido, pero el personal del metro les indicó salir.

Multas por invadir zonas restringidas en el Metro CDMX

Los jóvenes estaban en la estación Copilco cuando ocurrieron los hechos. (TikTok/ @carimsito)

El reglamento del Metro de la Ciudad de México prohíbe una serie de conductas dentro de sus instalaciones y vagones.

Entre las acciones que los usuarios deben evitar se encuentran:

manipular vehículos en cualquier área del sistema

accionar dispositivos que no sean de uso exclusivo para pasajeros

invadir zonas restringidas como vías o túneles, obstaculizar el cierre de puertas

fumar o encender cerillos dentro de las estaciones

rebasar las líneas de seguridad en los andenes salvo para abordar o descender

arrojar objetos a las vías o al exterior

sacar partes del cuerpo por las ventanas

utilizar aparatos de sonido

transportar materiales inflamables o malolientes

llevar bultos voluminosos que incomoden a otros pasajeros

ingresar con animales que no sean de asistencia

permanecer en estado de intoxicación

ejercer comercio ambulante, permanecer fuera del horario de servicio

ingresar a cabinas de conducción

distribuir publicidad sin permiso

dañar o grafitear instalaciones

ocupar zonas exclusivas para personas con discapacidad adultos mayores o mujeres

obstaculizar áreas de circulación y transportar objetos peligrosos para la infraestructura.

Las sanciones por infringir estas normas se dividen en cuatro categorías: amonestaciones, multas, arresto y trabajo en favor de la comunidad. Los artículos 26 al 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México especifican las infracciones y sus consecuencias, que pueden afectar la dignidad, tranquilidad, seguridad ciudadana o el entorno urbano.En cuanto a la aplicación de las multas, ni el reglamento ni el manual de usuarios del Metro CDMX detallan montos específicos.

La función de las autoridades del Metro es canalizar a los infractores al juzgado cívico correspondiente, donde se determina la sanción conforme a la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura Cívica.

No es el personal del Metro quien impone las multas directamente. Entre los casos más frecuentes de sanción destaca el ingreso a zonas exclusivas para mujeres, personas adultas mayores o personas con discapacidad. La multa por esta infracción oscila entre 21 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2.178 y 3.112 pesos. Si el infractor no cubre el pago, puede enfrentar de 25 a 36 horas de arresto o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.