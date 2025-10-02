México

Cazzu comparte video de su hija Inti cantando ‘Estrellita ¿Dónde estás?’ y conmueve a sus fans

La rapera se sinceró sobre su maternidad y compartió algunos de sus deseos para su hija cuando sea mayor

Por Adriana Castillo

(Foto: @cazzu)
Julieta Cazzuchelli, mejor conocida en el medio artístico como Cazzu, sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un video muy especial de su hija Inti, fruto de su tórrido romance con Christian Nodal.

Se trata de un momento inolvidable que la rapera argentina vivió con la menor de 2 años en la intimidad de su hogar y que, por alguna razón, decidió compartir con sus fans.

“Estrellita ¿Dónde estás?, me preguntó qué serás“, se escucha a Inti cantando.

Cazzu compartió este tierno momento con sus fans TikTok: @cazzu_lajefa1

El video se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios se declararon fans de la bebé y una vez más criticaron a Christian Nodal porque supuestamente se está perdiendo de estos momentos del crecimiento de su hija.

  • "Que tonto Nodal se está perdiendo una de las etapas más bonitas de su hija. Bendiciones para Inti."
  • “Inti es la bebé más amada de Argentina. Ella es la verdadera jefa ahora.”
  • “Su vocecita, toda hermosa.”
  • "Cuidado, Cazzu, ya te salió competencia, la bella Inti."
  • "Inti va a ser una cantante muy famosa como su madre."

Cazzu se sincera sobre su maternidad y comparte sus deseos para Inti

En conversación con el pódcast ‘El elefante en la habitación’ de la revista Marie Claire Colombia, la cantante argentina abordó los retos y objetivos que enfrenta en esta etapa de su vida, asegurando que su mayor deseo es que Inti, en el futuro, pueda experimentar orgullo por su madre.

Cazzu pasa momentos con Inti
Cazzu pasa momentos con Inti en el estudio. ( Instagram)

“No me quiero adelantar, pero yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, comentó.

A propósito de las expectativas para el crecimiento de Inti, Cazzu explicó: “Que sea quien quiera ser, pero que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad o que las injusticias no la derroten tampoco”.

La llegada de la maternidad, de acuerdo con la intérprete de “Nena trampa”, modificó su visión de la vida: “Mis nuevas flores son la concepción de la maternidad. Soy la mamá de Inti, orgullosamente la mamá de Inti, pero también soy Cazzu como mamá y para mí eso es una responsabilidad muy grande”, subrayó.

(Instagram)
Además, sostiene sus ideales desde su rol de madre e hizo hincapié en la importancia de compartir su postura con el público: “Para mí es una posición política comunicarle a las mujeres el tipo de mamá que soy y que no hay límites para nosotras por ser mamás”.

Ante la presión social que percibe sobre las mujeres al convertirse en madres, Cazzu desestimó los condicionamientos sociales: “Siento que algo de lo que estamos expuestas nosotras, cuando nos convertimos en mamás, es que tenemos que opacar muchas cosas de nuestra vida para encajar en lo que a la gente le gusta que seamos como madres. Y yo quiero ser y me importa llevar otra opinión”, destacó.

Y añadió: “Yo creo que en mi vida hay personas que son un gran soporte. Mi familia, mi mamá y mi hermana, la gente que me quiere mucho. Tengo amigos que son, wow, que digo: ‘¡Mierda!, yo algo bien debo haber hecho en la vida para tener este tipo de amigos’. Gente que lo da todo porque vos estés bien”.

