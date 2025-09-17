México

Revelan por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti: “Pero está al pendiente de la niña”

Cazzu organizó una fiesta con temática de jardín para su bebé de dos 2 años

Por Adriana Castillo

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Inti, hija de los cantantes Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’ y Christian Nodal, cumplió dos años el pasado 14 de septiembre y su madre le sorprendió con una fiesta infantil con temática de jardín.

La rapera compartió algunas imágenes de la celebración en sus historias de Instagram. Gracias a ello, se sabe que madre e hija lucieron conjuntos combinados y las ranitas serían el animal favorito de la menor.

Hasta el momento, se desconoce quiénes asistieron al evento y se especula que Christian Nodal no se presentó.

(Instagram @cazzu)
(Instagram @cazzu)

Equipo de Christian Nodal revela por qué no asistió a la fiesta de su hija Inti

Alex Rodríguez, reportero de espectáculos, se puso en contacto con el equipo de Christian Nodal para cuestionarlos sobre confirmar si el cantante asistió a la fiesta de cumpleaños de su hija Inti.

Ellos ratificaron que el intérprete de ‘Adiós amor’ no estuvo con la menor en el día de su segundo cumpleaños y revelaron cuál fue la razón.

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, comentó en ¡Siéntese quien pueda!.

Christian Nodal cantará en la
Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Y es que Christian Nodal tenía programado un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre con motivo de las fiestas patrias.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que actualmente Cazzu y Christian Nodal están envueltos en controversia por supuestas diferencias sobre temas relacionadas con su bebé.

Así fue el cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu Tiktok: cazzubombon)

Cazzu rompe en llanto tras sorpresa de sus fans para Inti

Horas después de celebrar el segundo cumpleaños de su hija, la cantante ofreció un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires y sus fans la sorprendieron con un detalle muy especial en honor a la festejada.

Durante la interpretación de Inti, tema que Cazzu dedicó a su hija, el público que se encontraba en las primeras filas sacó unos soles -significado del nombre de la menor- elaborados con papel.

La ‘Jefa del Trap’ se conmovió hasta las lágrimas y se vio obligada a hacer una pausa para recomponerse: “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”.

El gesto del público impulsó a la artista a retomar el concierto, generando uno de los momentos más memorables de su gira Latinaje hasta el momento.

