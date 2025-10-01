México

Los Extraños: Capítulo 2: esta es la clasificación final con la que se estrenará en todos los cines la cinta de terror

La película será estrenada en las salas de México el próximo jueves 2 de octubre para continuar con la historia de los tres asesinos enmascarados

Por Omar Martínez

La cinta de terror llegará
La cinta de terror llegará a las salas de cine en México el jueves 2 de octubre. Foto: Lionsgate Films.

Los Extraños: Capítulo 2 está muy cerca de llegar a los cines de México. Será este próximo jueves 2 de octubre cuando la segunda parte de esta historia de terror y suspenso llegue a la pantalla grande.

La primera parte de esta saga de terror se estrenó en junio de 2024 y el final —sin espoilear— dejó al público en México inquietante por saber el desenlace de la historia.

Como se mencionó anteriormente, la cinta de terror llegará a las salas de cine en México este jueves 2 de octubre. Para el público y los fans tanto de la cinta como del género de terror, que están ansiosos por su estreno, es importante mencionar que tienen que considerar la clasificación del filme.

Existen algunas escenas en algunas películas de terror que pueden contener imágenes o momentos inquietantes para la audiencia, por lo que se decide cuál será el público al que se le permitirá tener acceso para disfrutar los filmes.

La primera parte de Los
La primera parte de Los Extraños fue estrenada en junio de 2024. Créditos Lionsgate

Los Extraños: Capítulo 2 no será la excepción y ya tiene una clasificación asignada para su estreno en México este próximo jueves 2 de octubre en todos los cines del país. La cinta contiene algunas escenas que no restringirán el acceso a toda la audiencia.

¿Cuál será la clasificación de Los Extraños: Capítulo 2 al momento de su estreno en México?

Los Extraños: Capítulo 2 llegará a los cines de México al momento de su estreno este jueves 2 de octubre con clasificación C, por lo que personas mayores de 18 años únicamente podrán disfrutarla en la pantalla grande.

Por lo tanto, aquellos adolescentes o personas menores de 18 años de edad no podrán ingresar a las respectivas salas de cine donde se proyecte la segunda parte de la saga de terror, que sigue a los tres asesinos enmascarados.

La cinta será estrenada en México el jueves 2 de octubre. Crédito: Youtube/Corazón Films

Clasificaciones en México

Las clasificaciones en México están organizadas de la siguiente manera para el acceso de las personas, de acuerdo al contenido que se esté transmitiendo en el cine al momento de exhibición:

El sistema de clasificación se divide en las siguientes categorías:

  • AA: Películas dirigidas a niños y niñas menores de 7 años. Contenido apto para primeras infancias.
  • A: Todo público. Material apto para cualquier edad.
  • B: Para mayores de 12 años. Puede contener temáticas o situaciones que requieren orientación para menores.
  • B15: Para personas mayores de 15 años. Presenta contenidos más complejos o situaciones de mayor madurez.
  • C: Exclusiva para mayores de 18 años. Incluye violencia explícita, lenguaje fuerte o contenido sexual.
  • D: Sólo para adultos. Contenido con alto grado de violencia o sexualidad explícita.
Los Extraños: Capítulo 2 tendrá
Los Extraños: Capítulo 2 tendrá una clasificación de C en su estreno a cines de México. Foto: John Armour

Las películas deben exhibir su clasificación en la publicidad, carteles y antes de iniciar la función en las salas de cine. El objetivo es orientar al público sobre la conveniencia de los contenidos según su edad y proteger a menores de exposiciones no adecuadas.

En México, la clasificación de las películas para su estreno en cines está a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), que depende de la Secretaría de Gobernación. Este organismo revisa y determina la categoría de cada película antes de su exhibición pública.

