Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

La cinta continuará la historia de los tres asesinados enmascarados al descubrir que Maya sigue con vida

Por Omar Martínez

La cinta está muy cerca
La cinta está muy cerca de llegar a las salas de cine en México.

Los Extraños Capítulo 2 es una de las películas de terror más esperadas para este 2025 en México, y es que su antecesora, la cual se estrenó en el verano de 2024, dejó muchas expectativas y curiosidad para el desenlace de la historia.

Ya hay una fecha en la que la cinta de terror llegará a las principales salas de cine del país y está muy cerca de estrenarse para todos los fans del terror y de esta serie de películas.

Será el jueves 2 de octubre cuando sea el lanzamiento oficial en salas de cine en México de esta película de terror, que ha puesto en suspenso a toda la audiencia que la ha visto.

Las principales cadenas cinematográficas de cine ya han proyectado para algunas personas esta película en funciones de preestreno, premieres y especiales.

Esta segunda parte es la
Esta segunda parte es la continuación de la película que se estrenó en junio de 2024.

Por lo tanto, el estreno oficial en salas de cine de México de Los Extraños Capítulo 2 será el jueves 2 de octubre, por lo que ya no falta mucho para su llegada a la pantalla grande.

Como se mencionó anteriormente, esta película es la segunda entrega de Los Extraños, la cual se estrenó en junio de 2024 y dejó asombrados e impactados a toda la audiencia por querer saber el desenlace de la historia; por ello llegará esta segunda parte para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, Los Extraños Capítulo 2 no tiene clasificación oficial, por lo que se desconoce a qué público está dirigida la cinta y si podrán disfrutarla en la pantalla grande en México.

Renny Harlin dirige esta segunda entrega de Los Extraños y está protagonizada por Madelaine Petsch, Gabriel Basso y Ema Horvath.

La cinta será estrenada en México el jueves 2 de octubre. Crédito: Youtube/Corazón Films

¿De qué trata Los Extraños Capítulo 2?

En Los Extraños: Capítulo 2, los asesinos enmascarados regresan al descubrir que Maya, su anterior víctima, sigue viva. Con la intención de matarla, la persiguen con mayor violencia. Maya enfrenta nuevamente el terror del pasado y lucha por mantenerse con vida ante sus atacantes decididos a terminar su misión.

Los Extraños Capìtulo 2 seguirá
Los Extraños Capìtulo 2 seguirá a los asesinos enmascados en busca de Maya, que sigue viva.

Cabe destacar que Los Extraños Capítulo 2 continuará su historia, ya que se rumora sobre una tercera parte. Por lo que se pretende hacer una trilogía de esta historia de terror.

Hasta el momento no se tiene más detalle de esto y se desconoce igual una fecha de posible lanzamiento.

Es importante mencionar que los personajes y la trama van relacionados con las películas de Los Extraños, las cuales fueron estrenadas en los años de 2008 y 2018.

