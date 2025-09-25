Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Animales Peligrosos es una nueva propuesta de terror que llegó a las salas de cine en México. Foto: X/@Cinemex.

Animales Peligrosos es una nueva película de terror y suspenso que llegó a las salas de cine en México, la cual sirve como una propuesta más para los amantes de estos filmes.

La cinta fue recientemente estrenada en las principales salas de cine del país el pasado jueves 18 de septiembre.

Esta película se suma a otras cintas de terror que se encuentran en cartelera del mismo género como: El Conjuro 4: Últimos Ritos y El Huésped de diablo.

La cinta mezcla el terror con el suspenso y una de las imágenes que deja sorprender a la audiencia es la que tiene el póster, donde se ve a una mujer gritando y con varios tiburones a un lado.

La cinta fue estrenada en cines de México el pasado jueves 18 de septiembre. Foto: X/@Cinemex.

Debido a las diferentes emociones, así como las imágenes que se presentan en la pantalla grande, la película ya cuenta con una clasificación, la cual ya está asignada en los principales complejos cinematográficos del país.

Animales Peligrosos fue asignada con clasificación B15, por lo que ningún menor de 15 años de edad puede entrar a ver la película de horror y suspenso.

La película continuará su paso en cartelera en las distintas salas de cine en todo en México.

¿De qué trata Animales Peligrosos?

Una surfista llamada Zephyr es secuestrada por un asesino que tiene una fijación con los tiburones y la lleva mar adentro. Aislada en un bote, Zephyr debe buscar la manera de escapar y sobrevivir antes de ser la siguiente víctima.

En ese entorno, sus probabilidades de pedir ayuda desaparecen y el océano borra cualquier señal de lo ocurrido.

La película tiene una duración de 98 minutos. Es dirigida por Sean Byrne y cuenta con las actuaciones de Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston y Ella Newton.

La película de terror cuenta con clasificación B15 en las distintas salas del país. Crédito: X/@Cinemex.

¿Cómo está asignado la clasificación de películas en México?

En México, la clasificación de películas está regulada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El sistema establece restricciones de edad para el acceso a salas de cine y guía sobre el contenido de las películas. Las principales clasificaciones son:

- AA: Apta para todo público, especialmente para niños menores de 7 años.

- A: Apta para todo público.

- B: Recomendable para mayores de 12 años.

- B15: Recomendada para mayores de 15 años.

- C: Sólo para mayores de 18 años.

- D: Contenido exclusivo para adultos, incluye escenas explícitas de violencia, sexo o lenguaje, sólo para mayores de 18 años.

Estas clasificaciones orientan a los espectadores y buscan proteger a los menores de contenido no apropiado para su edad.