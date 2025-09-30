México

Fans en México asombrados y sorprendidos por anuncio de la secuela de ‘Los Simpson: La Película’

La cinta llegará a las salas de cine en julio de 2027, 20 años de que la familia amarilla llegara a la pantalla grande por primera vez

Por Omar Martínez

Los Simpson 2 llegará a
Los Simpson 2 llegará a salas de cine en México en julio de 2027. Foto: X/@Cinepolis.

Este lunes 29 de septiembre fue anunciada la segunda parte de Los Simpson: La Película, lo cual dejó sorprendidos a muchos, ya que se tratará de la secuela de esta cinta animada, la cual llega 20 años después.

Los Simpson: La Película llegó por primera vez en el año 2017; luego de 18 temporadas en la televisión, la familia amarilla se vio por primera vez en pantalla grande.

Pese a las diferentes críticas y aceptación del público, la película fue un éxito en taquilla y la serie continuó exhibiéndose y, hasta la fecha, ya hay un total de 35 temporadas.

20 años después llegará una segunda parte para contar una nueva historia de Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie.

Una nueva historia de Homero,
Una nueva historia de Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie llegará a la pantalla grande. Foto: Archivo/Infobae México.

Esta noticia sorprendió a los fans de la familia más famosa de Estados Unidos, y más porque dos décadas después se decidió sacar a la luz una nueva película animada de la popular serie de televisión.

Los fanáticos en México expresaron en redes sociales estar sorprendidos y asombrados por esta noticia y pidieron no ser defraudados por esta nueva película, la cual llegará a las principales salas de cine en julio de 2027.

No se tiene una fecha oficial hasta el momento, pero todo parece indicar que el estreno mundial será en este mes y este año.

Esta fue la fotografía con
Esta fue la fotografía con la que se dio a conocer la segunda parte de Los Simpson: La Película. Foto: X/@Cinepolis.

Comentarios en redes sociales tras anuncio de Los Simpson: La Película

Una vez que las distintas páginas de cine compartieron la fotografía y el póster oficial de Los Simpson: La Película 2 llegaría nuevamente a la pantalla grande para julio de 2027.

Los internautas en México no tardaron en mostrar sus comentarios acerca de la llegada de la familia amarilla nuevamente a cines.

“La segunda peli de los Simpson? ¿Que?"; "Más que emocionado"; “Este será un posible final”; “Yo tenia 5 años cuando salió por primera vez Los Simpson: La Película, voy a tener 25 años, cuando su secuela se estrene en 2027; ”Marge dijo en un capítulo: nada de otra película de Los Simpson, con una ya está bien"; “Como Milenial me mantengo expectante. Miedo e ilusión a partes iguales”, escribieron internautas en redes sociales.

Tras 34 años al aire, Homero finalmente ha dejado de estrangular a Bart Créditos: X/@BabyLamb5

Hasta el momento se desconoce la trama y quiénes serán las voces en español de la segunda cinta de Los Simpson: La Película.

Se rumora que la trama no tendrá relación con los hechos de la serie y será una continuación con la historia de la primera película.

