Credencial INAPAM 2025: a esta edad ya puedes tramitarla antes de finalizar septiembre

La tarjeta otorga descuentos, ofertas y promociones en distintos establecimientos de todo el país

Por Omar Martínez

La tarjeta del INAPAM otorga
La tarjeta del INAPAM otorga algunos beneficios, descuentos y ofertas y más en distintos establecimientos y sitios. Foto: Archivo/Infobae México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) constituye una entidad gubernamental en el país, dedicada a fomentar la calidad de vida entre las personas adultas mayores de cierta edad.

La dependencia entrega a este grupo de la sociedad una identificación que permite acceder a rebajas y ventajas en variados rubros y servicios, como transporte, salud, alimentación y actividades recreativas.

El comprobante que emite INAPAM no tiene costo y puede ser solicitado por cualquier residente nacional mayor que cumpla 60 años o más desee obtenerlo.

En septiembre, la Delegación de Programas para el Bienestar invitó a las personas con 60 años o más a gestionar su credencial INAPAM para recibir beneficios, acceso a servicios, promociones y rebajas en múltiples ámbitos.

Personas de 60 años y
Personas de 60 años y más pueden hacer el trámite de la tarjeta del INAPAMA. Foto: INAPAM.

A raíz de la invitación, se recomienda a este sector tramitar la tarjeta para comenzar a aprovechar todas las facilidades disponibles mediante esta identificación.

Se debe señalar que la credencial está destinada únicamente a quienes han cumplido la edad de 60 años o más. A continuación, se indican los documentos necesarios para tramitar este plástico.

Conoce las iniciativas nacionales que prometen experiencias inolvidables para personas mayores, incluyendo descuentos exclusivos y actividades culturales diseñadas para ellos. |Crédito: Luis Martínez - Infobae México

¿Qué documentos y requisitos para obtener la credencial del INAPAM?

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos. Si aún no cuentas con ella, estos son los datos necesarios para el trámite:

Documentación original requerida:

- Acta de nacimiento.

- Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

El requisito indispensable es que la persona solicitante tenga 60 años cumplidos o más, lo cual debe acreditarse con la documentación solicitada.

No es necesario renovar la
No es necesario renovar la tarjeta del INAPAM en ningún momento. Foto: Archivo/Infobae México.

La tarjeta INAPAM conserva su vigencia de forma indefinida, por lo que no requiere renovación tras su emisión.

El trámite no tiene costo y está disponible de manera continua.

Las solicitudes para obtener la tarjeta INAPAM se atienden de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en el módulo más próximo al domicilio del solicitante.

Las ubicaciones de los módulos pueden consultarse tanto en el sitio web del Gobierno de México como en la página oficial de INAPAM.

Esta credencial otorga acceso a descuentos en diversos servicios y productos, tales como transporte público, atención médica, alimentos y opciones de entretenimiento.

Los beneficios dependen de los convenios vigentes en cada estado o municipio, por lo que se recomienda confirmar la oferta disponible en la región correspondiente.

Cofepris advierte falsificación de condones:

Se abre socavón en el

Cuál es el impacto que

¿Pestañas más largas sin maquillaje?

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

