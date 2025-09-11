México

INAPAM CDMX: este es el último mes para que adultos mayores se inscriban a diversas actividades

Estos lugares ofrecen mediante talleres capacitación en áreas educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas

Por Jaqueline Viedma

Las inscripciones a los Centros
Las inscripciones a los Centros Culturales del Inapam son de manera trimestral en CDMX.

Las personas mayores de 60 años pueden tramitar la tarjeta INAPAM, que otorga acceso a descuentos en rubros como salud, vestimenta, hogar, alimentación, transporte y otros servicios, de manera adicional, pueden acceder a Centros Culturales del Instituto, manteniéndose con actividades que fortalezcan su aprendizaje y desarrollo en esta etapa de su vida.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en la Ciudad de México anunció que este mes representa la última oportunidad del trimestre para que las personas mayores de 60 años se inscriban a más de 150 actividades educativas, físicas, culturales, recreativas y productivas distribuidas en cuatro Centros Culturales INAPAM.

El objetivo central de estos espacios consiste en impulsar y promover la participación activa de los adultos mayores, garantizando un entorno digno, seguro y de atención de calidad que responde a sus intereses y necesidades, además de fomentar la convivencia y el aprovechamiento productivo del tiempo libre.

La inscripción debe realizarse de manera presencial en el centro cultural seleccionado, considerando el tipo de actividades de interés para el solicitante. Los periodos de inscripción operan de forma trimestral: diciembre para actividades que inician en enero, marzo para abril, junio para julio y septiembre para octubre. Durante el horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, el personal de los centros orienta a los adultos mayores para elegir entre el catálogo de talleres y materias disponibles.

Requisitos y ubicación de los Centros Culturales INAPAM&nbsp;

Los requisitos que deben presentar para poder acceder a estas actividades, son:

  • Contar con 60 años o más.
  • Identificación oficial.
  • Credencial INAPAM.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Dos fotografías tamaño infantil.
  • Certificado médico.
  • Formato de inscripción en Centros Culturales INAPAM.
  • Aviso de privacidad integral.
  • Cuota de recuperación.

Las actividades que ofrece el INAPAM se desarrollan bajo un sistema formal de enseñanza, diseñado específicamente para las personas adultas mayores, considerando sus características de aprendizaje.

todas las versiones de la
todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos (X@bienestarmx)

El plan de trabajo abarca áreas como humanidades, psicología, lenguas extranjeras, iniciación artística, talleres de artesanías y artes plásticas, labores artesanales, educación para la salud y cultura física para adultos.

Los programas se orientan al fortalecimiento de la funcionalidad, actualización, capacitación, adiestramiento y despliegue de potencialidades de los adultos mayores, promoviendo la integración social y el envejecimiento saludable tanto en el ámbito familiar como comunitario.

Los cuatro Centros Culturales INAPAM en la capital permanecen abiertos de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas y se encuentran en las siguientes ubicaciones:

  • Centro Cultural Alhambra: Alhambra núm. 1113 Col. Portales, Tels.: 5539 9637 y 5672 8301
  • Centro Cultural Aragón: Aragón núm. 224 Col. Álamos, tels.: 55 79 83 05 y 55 79 83 95
  • Centro Cultural Cuauhtémoc: Cuauhtémoc núm. 956 Col. Narvarte, tel.: 56 69 31 04
  • Centro Cultural San Francisco: San Francisco núm. 1809 Col. Del Valle, tels.: 55 34 95 97 y 55 24 05 15

