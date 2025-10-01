Cómo preparar un pay de chocolate con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Pay de chocolate sin horno: así se hace (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre especial en casa puede convertirse en una tarea sencilla si se elige la receta adecuada. Entre las alternativas más prácticas y populares destaca el pay de chocolate con galletas, un postre que no requiere horno y cuya elaboración resulta accesible para cualquier persona, incluso quienes apenas inician en la repostería casera.

Además de su sencillez, esta receta atrae por su rapidez y versatilidad. Utiliza ingredientes básicos y pasos breves, lo que permite ahorrar tiempo en la cocina sin sacrificar el sabor.

El pay de chocolate con galletas se ha convertido en una solución para quienes buscan un postre delicioso y fácil de compartir en cualquier ocasión. Aquí te damos la receta.

Receta de pay de chocolate con galletas sin horno

Ingredientes:

200 gramos de galletas tipo María, digestive o vainilla

100 gramos de mantequilla derretida

250 gramos de chocolate semiamargo

300 mililitros de crema para batir

1 lata de leche condensada (aproximadamente 390 gramos)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Frutas o cacahuate para decorar (opcional)

Preparación:

1. Coloca las galletas en una bolsa de plástico y tritúralas hasta obtener una consistencia arenosa. Puedes utilizar un rodillo o una procesadora de alimentos.

2. Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta integrar por completo. Busca que la mezcla se adhiera al presionarla con los dedos.

3. Vierte la mezcla de galletas en un molde para pay, preferentemente desmontable, y distribuye sobre la base y los bordes. Compacta con la ayuda de una cuchara para formar una capa uniforme. Lleva el molde al refrigerador durante 15 minutos para que la base se asiente.

4. Mientras la base se enfría, funde el chocolate troceado junto con la crema para batir. Realiza este paso utilizando el microondas en intervalos cortos o a baño maría, removiendo para evitar que se queme.

5. Añade la leche condensada y la esencia de vainilla al chocolate derretido. Mezcla hasta lograr una preparación homogénea y cremosa.

6. Saca el molde del refrigerador y vierte la mezcla de chocolate sobre la base de galleta. Alisa la superficie con una espátula para lograr una presentación uniforme.

7. Lleva el pay al refrigerador por al menos tres horas, hasta que note una textura firme y se pueda desmoldar sin dificultad.

8. Decora el pay antes de servir, utilizando frutas frescas, cacahuates, chispas de chocolate o crema batida, según el gusto.