México

Cómo preparar un pay de chocolate con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Esta es la forma más sencilla de hacer este delicioso postre

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Pay de chocolate sin horno:
Pay de chocolate sin horno: así se hace (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre especial en casa puede convertirse en una tarea sencilla si se elige la receta adecuada. Entre las alternativas más prácticas y populares destaca el pay de chocolate con galletas, un postre que no requiere horno y cuya elaboración resulta accesible para cualquier persona, incluso quienes apenas inician en la repostería casera.

Además de su sencillez, esta receta atrae por su rapidez y versatilidad. Utiliza ingredientes básicos y pasos breves, lo que permite ahorrar tiempo en la cocina sin sacrificar el sabor.

El pay de chocolate con galletas se ha convertido en una solución para quienes buscan un postre delicioso y fácil de compartir en cualquier ocasión. Aquí te damos la receta.

Receta de pay de chocolate con galletas sin horno

La opción más fácil de
La opción más fácil de hacer pay de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 200 gramos de galletas tipo María, digestive o vainilla
  • 100 gramos de mantequilla derretida
  • 250 gramos de chocolate semiamargo
  • 300 mililitros de crema para batir
  • 1 lata de leche condensada (aproximadamente 390 gramos)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Frutas o cacahuate para decorar (opcional)

Preparación:

Así se prepara este pay
Así se prepara este pay (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Coloca las galletas en una bolsa de plástico y tritúralas hasta obtener una consistencia arenosa. Puedes utilizar un rodillo o una procesadora de alimentos.

2. Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta integrar por completo. Busca que la mezcla se adhiera al presionarla con los dedos.

3. Vierte la mezcla de galletas en un molde para pay, preferentemente desmontable, y distribuye sobre la base y los bordes. Compacta con la ayuda de una cuchara para formar una capa uniforme. Lleva el molde al refrigerador durante 15 minutos para que la base se asiente.

4. Mientras la base se enfría, funde el chocolate troceado junto con la crema para batir. Realiza este paso utilizando el microondas en intervalos cortos o a baño maría, removiendo para evitar que se queme.

5. Añade la leche condensada y la esencia de vainilla al chocolate derretido. Mezcla hasta lograr una preparación homogénea y cremosa.

6. Saca el molde del refrigerador y vierte la mezcla de chocolate sobre la base de galleta. Alisa la superficie con una espátula para lograr una presentación uniforme.

7. Lleva el pay al refrigerador por al menos tres horas, hasta que note una textura firme y se pueda desmoldar sin dificultad.

8. Decora el pay antes de servir, utilizando frutas frescas, cacahuates, chispas de chocolate o crema batida, según el gusto.

Temas Relacionados

PayChocolatePostreGalletasGastronomíamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX reubicará a comerciantes y locatarios del STC para mejorar el servicio a usuarios

Adrián Rubalcava se comprometió a atender la demanda de las asociaciones de locatarios para su correcto funcionamiento

Metro CDMX reubicará a comerciantes

Ronald Johnson celebra cooperación entre México y EEUU en materia de seguridad

Después de varias mesas de trabajo en esta materia, ambos países trabajan para detener el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos y de armas hacia México

Ronald Johnson celebra cooperación entre

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Los condones pirata pueden romperse durante su uso, exponiendo a infecciones diversas, además de embarazos no deseados

Cofepris advierte falsificación de condones:

Se abre socavón en el Puente de la Concordia: esto dijeron las autoridades

La zona sufrió el pasado 10 de septiembre la explosión de una pipa de gas

Se abre socavón en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

Este es el setlist de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI