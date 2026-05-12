¿El complejo B no es para todos? Qué personas deberían evitarlo para no poner su salud en grave riesgo

Una mano señala una cápsula brillante de Complejo B sobre una mesa de madera, mientras un grupo diverso de personas en el fondo reflexiona sobre la idoneidad del suplemento para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de complejo B como suplemento genera dudas entre quienes buscan mejorar su salud, pero no todas las personas deberían tomarlo sin supervisión médica.

Aunque estas vitaminas son esenciales, su uso indiscriminado puede representar un riesgo para grupos específicos, como documenta la doctora Jillian Kubala en la revista Healthline.

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La advertencia principal es clara: la mayoría de la población obtiene suficiente vitamina B a través de una alimentación balanceada.

El exceso, en cambio, no solo es innecesario, sino que puede derivar en efectos adversos para ciertos sectores, de acuerdo con la especialista de la Universidad de Stony Brook.

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Personas que deberían evitar el complejo B y los motivos

Personas que deberían evitar el complejo B y los motivos

Algunas condiciones médicas, antecedentes personales o tratamientos farmacológicos obligan a extremar precauciones o incluso a evitar estos suplementos. Los principales grupos de riesgo y las razones son los siguientes:

Personas con enfermedades renales: el suplemento puede acumularse en el organismo y agravar el daño.

Quienes han presentado alergias o hipersensibilidad a componentes del complejo B.

Pacientes con daño hepático o antecedentes de neuropatía, ya que dosis altas de B6 o B3 pueden provocar toxicidad.

Personas con cáncer activo: existe controversia sobre los efectos de dosis altas de vitaminas B en el crecimiento tumoral.

Individuos con acné: la B12 puede exacerbar los brotes en personas propensas.

Quienes toman medicamentos que interactúan con estas vitaminas, por ejemplo, ciertos antibióticos o fármacos para convulsiones.

Exceso urinario y coloración amarilla

El cuerpo elimina el exceso de vitaminas B por la orina, lo que puede causar una coloración amarilla intensa y llamativa. Este fenómeno no implica daño, pero suele alarmar a quienes no lo conocen. La eliminación rápida es característica de las vitaminas hidrosolubles, como refiere la doctora Kubala a Healthline.

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Daño nervioso o hepático por altas dosis

El suplemento en cantidades superiores a las recomendadas puede causar efectos graves. Las dosis elevadas de B6 pueden provocar neuropatía periférica, con síntomas como entumecimiento y debilidad muscular. En el caso de la B3 o niacina, se ha documentado toxicidad hepática, enrojecimiento de la piel y vómitos. Estos riesgos aumentan si se consumen productos no regulados o sin indicación médica.

El suplemento en cantidades superiores a las recomendadas puede causar efectos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias pueden poner en riesgo la salud

Las personas con antecedentes de hipersensibilidad a algún componente del complejo B deben evitarlo. Las reacciones van desde urticaria hasta cuadros más severos que requieren atención de urgencia, como advierte la publicación estadounidense.

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Pacientes con cáncer: controversia en dosis altas

Algunas investigaciones sugieren que el uso de vitaminas B en dosis elevadas podría estimular el crecimiento de ciertos tumores. Por eso, en pacientes con cáncer activo, la recomendación es consultar siempre al oncólogo antes de considerar cualquier suplemento, según Healthline.

La vitamina B12 puede agravar el acné

En personas con tendencia al acné, la vitamina B12 puede desencadenar o agravar los brotes cutáneos, por lo que los dermatólogos recomiendan precaución al suplementarla sin indicación estricta.

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Solo personas con deficiencia comprobada requieren suplemento

La doctora Jillian Kubala indica que quienes realmente se benefician del suplemento son quienes tienen una deficiencia diagnosticada, como adultos mayores, veganos, personas con enfermedades digestivas que dificultan la absorción o ciertas enfermedades neurológicas.

Fuentes naturales de complejo B y recomendaciones

Las vitaminas del complejo B se encuentran en alimentos como carnes, huevos, lácteos y legumbres. Por ello, una dieta variada suele cubrir las necesidades diarias sin recurrir a suplementos. Antes de iniciar cualquier complemento, es fundamental realizar un análisis de sangre y consultar a un profesional de la salud para determinar si existe una deficiencia real.

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La doctora Kubala recomienda elegir marcas reconocidas cuyos productos sean verificados por organismos independientes como la Convención Farmacopea de Estados Unidos.