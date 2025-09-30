Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel de la Mora, reconocido como Micky Hair, causó conmoción entre figuras del espectáculo y revivió críticas por la falta de respuesta de las autoridades, quienes no atendieron las denuncias previas del estilista.

Durante la emisión de este martes 30 de septiembre del programa Ventaneando, la conductora Pati Chapoy junto con sus compañeros abordaron la noticia del homicidio de Miguel de la Mora, estilista conocido como Micky Hair. El crimen ocurrió la noche del pasado 29 de septiembre en la avenida Masaryk de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

La periodista Rosario Murrieta introdujo el caso, señalando que el estilista atendía a celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os. “Estamos enterándonos de la muerte de un famoso estilista, ocurrido en Polanco, este lunes. ¿Y por qué tiene que ver con el espectáculo? Pues resulta ser que era el estilista de figuras como Ángel Aguilar, a quien le puso unas extensiones que ustedes conocen, el cabello que tenía, Kenia Os y algunas otras personalidades”, expresó ante cámaras.

Pedro Sola sumó: “O sea, nada más y salió y lo mataron. Qué cosa tan terrible”. La transmisión reflejó el desconcierto y la preocupación del equipo de conductores sobre el hecho.

La presentadora de TV Azteca lamentó el sensible homicidio del estilista de Ángela Aguilar (IG: @micky_hair)

Reclamos por omisión de las autoridades ante denuncias previas: Pati Chapoy sobre caso Micky Hair

Uno de los principales señalamientos del equipo de Ventaneando, liderado por Chapoy, se dirigió a la inacción de las autoridades, quienes ya contaban con antecedentes de amenazas contra el estilista. Chapoy condenó:

“Es terrible que... este muchacho dio a conocer el problema que había con este otro personaje. Denunció amenazas y nada. Y... las autoridades no hicieron nada. Tenía hasta una cuestión de restricción para ese señor”.

La situación había sido documentada por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4Jiménez, quien mostró en la red social X imágenes de la orden de restricción que Miguel de la Mora interpuso solo 20 días antes de su muerte. El documento prohibía a una persona identificada como Eduardo E. acercarse, intimidar o molestar al estilista, bajo pena de multa.

Reclamos por omisión de las autoridades ante denuncias previas: Pati Chapoy sobre caso Micky Hair (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Así fue el ataque en Polanco: muerte de Micky Hair genera controversia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Miguel de la Mora fue interceptado al salir de su salón de belleza, Micky Hair, ubicado en la avenida Masaryk. Dos individuos lo abordaron en motocicleta. Uno de ellos disparó directamente contra el estilista, quien murió en el lugar. Según reportes oficiales, las autoridades descartaron que se tratara de un robo y atribuyeron el ataque a una agresión directa.

El alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo, Miguel Tabe, explicó en redes sociales que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad capitalina trabajan coordinadamente para esclarecer el caso.

Con solo 28 años, Miguel de la Mora alcanzó notoriedad en el ámbito de la belleza y la moda. Era propietario de dos exclusivos salones y su clientela incluía figuras del entretenimiento como las cantantes Ángela Aguilar, Kenia Os, la actriz Natalia Dupeyrón y la influencer Priscila Escoto. Su trabajo con extensiones y coloración lo posicionó como referente ante celebridades y seguidores.

Los presentes en Ventaneando recordaron su ascenso profesional y su influencia entre los estilistas jóvenes de la capital, destacando la relevancia que alcanzó en poco tiempo.

El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. (Infobae México / Jovani Pérez)

Líneas de investigación abiertas: cobro de piso o atentado directo

Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Fiscalía de la CDMX no han confirmado si las primeras indagatorias se enfocan en un posible caso de ajuste de cuentas, extorsión o conflicto personal. De acuerdo con un informe, en la capital del país el delito de extorsión registró un aumento en el primer semestre del año.

En la conversación pública, la muerte de Micky Hair provocó especulación en redes sociales, principalmente sobre sus relaciones personales. Usuarios de X hicieron referencia a su vínculo amistoso con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, aunque no existe confirmación oficial sobre la relación de este hecho con el crimen.

El caso de Miguel de la Mora fue tendencia nacional en X durante las últimas horas. En su perfil de Instagram, las últimas imágenes mostraban al estilista acompañado por figuras del espectáculo y celebridades digitales, además de mostrar escenas de un viaje reciente a Punta Mitla en Nayarit.

Personalidades del mundo del espectáculo, usuarios y colegas lamentaron el fallecimiento y urgieron a las autoridades a garantizar justicia, mientras el caso se mantiene bajo investigación.