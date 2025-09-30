México

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

La presentadora de TV Azteca lamentó el sensible homicidio del estilista de Ángela Aguilar

Por Marco Ruiz

Guardar
Pati Chapoy y conductores de
Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel de la Mora, reconocido como Micky Hair, causó conmoción entre figuras del espectáculo y revivió críticas por la falta de respuesta de las autoridades, quienes no atendieron las denuncias previas del estilista.

Durante la emisión de este martes 30 de septiembre del programa Ventaneando, la conductora Pati Chapoy junto con sus compañeros abordaron la noticia del homicidio de Miguel de la Mora, estilista conocido como Micky Hair. El crimen ocurrió la noche del pasado 29 de septiembre en la avenida Masaryk de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

La periodista Rosario Murrieta introdujo el caso, señalando que el estilista atendía a celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os. “Estamos enterándonos de la muerte de un famoso estilista, ocurrido en Polanco, este lunes. ¿Y por qué tiene que ver con el espectáculo? Pues resulta ser que era el estilista de figuras como Ángel Aguilar, a quien le puso unas extensiones que ustedes conocen, el cabello que tenía, Kenia Os y algunas otras personalidades”, expresó ante cámaras.

Pedro Sola sumó: “O sea, nada más y salió y lo mataron. Qué cosa tan terrible”. La transmisión reflejó el desconcierto y la preocupación del equipo de conductores sobre el hecho.

La presentadora de TV Azteca
La presentadora de TV Azteca lamentó el sensible homicidio del estilista de Ángela Aguilar (IG: @micky_hair)

Reclamos por omisión de las autoridades ante denuncias previas: Pati Chapoy sobre caso Micky Hair

Uno de los principales señalamientos del equipo de Ventaneando, liderado por Chapoy, se dirigió a la inacción de las autoridades, quienes ya contaban con antecedentes de amenazas contra el estilista. Chapoy condenó:

“Es terrible que... este muchacho dio a conocer el problema que había con este otro personaje. Denunció amenazas y nada. Y... las autoridades no hicieron nada. Tenía hasta una cuestión de restricción para ese señor”.

La situación había sido documentada por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4Jiménez, quien mostró en la red social X imágenes de la orden de restricción que Miguel de la Mora interpuso solo 20 días antes de su muerte. El documento prohibía a una persona identificada como Eduardo E. acercarse, intimidar o molestar al estilista, bajo pena de multa.

Reclamos por omisión de las
Reclamos por omisión de las autoridades ante denuncias previas: Pati Chapoy sobre caso Micky Hair (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Así fue el ataque en Polanco: muerte de Micky Hair genera controversia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Miguel de la Mora fue interceptado al salir de su salón de belleza, Micky Hair, ubicado en la avenida MasarykDos individuos lo abordaron en motocicleta. Uno de ellos disparó directamente contra el estilista, quien murió en el lugar. Según reportes oficiales, las autoridades descartaron que se tratara de un robo y atribuyeron el ataque a una agresión directa.

El alcalde de la demarcación Miguel HidalgoMiguel Tabe, explicó en redes sociales que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad capitalina trabajan coordinadamente para esclarecer el caso.

Con solo 28 añosMiguel de la Mora alcanzó notoriedad en el ámbito de la belleza y la moda. Era propietario de dos exclusivos salones y su clientela incluía figuras del entretenimiento como las cantantes Ángela AguilarKenia Os, la actriz Natalia Dupeyrón y la influencer Priscila Escoto. Su trabajo con extensiones y coloración lo posicionó como referente ante celebridades y seguidores.

Los presentes en Ventaneando recordaron su ascenso profesional y su influencia entre los estilistas jóvenes de la capital, destacando la relevancia que alcanzó en poco tiempo.

El camino de Micky Hair
El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. (Infobae México / Jovani Pérez)

Líneas de investigación abiertas: cobro de piso o atentado directo

Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Fiscalía de la CDMX no han confirmado si las primeras indagatorias se enfocan en un posible caso de ajuste de cuentas, extorsión o conflicto personal. De acuerdo con un informe, en la capital del país el delito de extorsión registró un aumento en el primer semestre del año.

En la conversación pública, la muerte de Micky Hair provocó especulación en redes sociales, principalmente sobre sus relaciones personales. Usuarios de X hicieron referencia a su vínculo amistoso con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, aunque no existe confirmación oficial sobre la relación de este hecho con el crimen.

El caso de Miguel de la Mora fue tendencia nacional en X durante las últimas horas. En su perfil de Instagram, las últimas imágenes mostraban al estilista acompañado por figuras del espectáculo y celebridades digitales, además de mostrar escenas de un viaje reciente a Punta Mitla en Nayarit.

Personalidades del mundo del espectáculo, usuarios y colegas lamentaron el fallecimiento y urgieron a las autoridades a garantizar justicia, mientras el caso se mantiene bajo investigación.

Temas Relacionados

Pati ChapoyMiguel de la MoraVentaneandoPolancoAsesinatoÁngela AguilarMicky HairMicky’s hair MasarykMiguel HidalgoMicky Hair Salón MasarykMauricio Tabemexico-entretenimientoKenia Os

Más Noticias

Paro en la UNAM: dónde hay actividades presenciales, clases virtuales y suspensión, tras caso Lex Ashton

La medida afecta a miles de estudiantes y familias, mientras autoridades universitarias y de seguridad refuerzan acciones para proteger la integridad de la comunidad

Paro en la UNAM: dónde

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

La promotora de espectáculos más grande del país fue reconocida por su reputación corporativa, a la par que presentó la lista de eventos que marcarán la recta final del año

Ocesa entra al ranking Merco

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

El influencer se convirtió en el noveno y último eliminado de la tercera temporada

Las “cenizas” de Aarón Mercury

Adán Augusto afirma tener apoyo de Morena tras acusación por ingreso de 79 mdp: “No soy una carga, le he cumplido al movimiento”

El senador dijo que una “gran mayoría” de morenistas lo apoyan y acusó a la oposición de los señalamientos en su contra

Adán Augusto afirma tener apoyo

“No nos moverán”, el filme que representará a México en los Oscar, llega a la Plaza de las Tres Culturas con esta función única

La emblemática plaza será sede de la función especial del filme dirigido por Pierre Saint-Martin que revive la masacre del 68

“No nos moverán”, el filme
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque directo en Masaryk: el

Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional de Comercio anuncia repliegue de empresarios a Durango tras un año de violencia

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ocesa entra al ranking Merco

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

Joanna Vega-Biestro carga contra fans de Aarón Mercury y la idea de un fraude en ‘LCDLF’: “Lo descuidaron”

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran”

DEPORTES

CMLL arranca octubre con la

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión