Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco La muerte del estilista cercano a Ángela Aguilar reveló el control de grupos criminales en esta región de lujo en CDMX

El asesinato de "Miky Hair" ha consternado a diversas estrellas como Ángela Aguilar y demás artistas que conocían al famoso estilista | Jovani Pérez / Infobae México

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, conmocionó la noche del 29 de septiembre a la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El estilista y empresario, de 28 años y originario de Jalisco, fue atacado a las afueras de su propio salón llamado Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk. Al menos dos sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon de forma directa contra De la Mora y huyeron del lugar.