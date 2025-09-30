Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje por el lamentable fallecimiento de su amigo y estilista, Miguel Ángel de la Mora Larios, quien murió asesinado el pasado 29 de septiembre a los 28 años de edad en Polanco, Ciudad de México.
El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, conmocionó la noche del 29 de septiembre a la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El estilista y empresario, de 28 años y originario de Jalisco, fue atacado a las afueras de su propio salón llamado Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk. Al menos dos sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon de forma directa contra De la Mora y huyeron del lugar.
Miguel de la Mora, estilista y empresario asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, había interpuesto una orden de restricción 20 días antes de su crimen.
Menos de la mitad de los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo confiaban en la seguridad pública antes de que un hecho violento sacudiera la exclusiva zona de Polanco: el asesinato a balazos de Miguel de la Mora, reconocido estilista de celebridades, ocurrido la noche del pasado 29 de septiembre frente a su salón de belleza Micky Hair Salón Masaryk.
El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, reconocido estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, ha puesto bajo la lupa su relación cercana con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa.
