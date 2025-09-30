México

Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

El famosos estilista de estrellas como Ángela Aguilar y Christian Nodal fue víctima de un ataque armado la exclusiva zona del país

Por Marco Ruiz

En pocas líneas:

19:35 hsHoy

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran”

Miguel Ángel de la Mora apoyó a la intérprete de regional mexicano con su radical cambio de imagen

Por Adriana Castillo

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje por el lamentable fallecimiento de su amigo y estilista, Miguel Ángel de la Mora Larios, quien murió asesinado el pasado 29 de septiembre a los 28 años de edad en Polanco, Ciudad de México.

Leer la nota completa
19:13 hsHoy

Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco

La muerte del estilista cercano a Ángela Aguilar reveló el control de grupos criminales en esta región de lujo en CDMX

Por Diego Mendoza López

El asesinato de "Miky Hair"
El asesinato de "Miky Hair" ha consternado a diversas estrellas como Ángela Aguilar y demás artistas que conocían al famoso estilista | Jovani Pérez / Infobae México

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, conmocionó la noche del 29 de septiembre a la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El estilista y empresario, de 28 años y originario de Jalisco, fue atacado a las afueras de su propio salón llamado Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk. Al menos dos sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon de forma directa contra De la Mora y huyeron del lugar.

Leer la nota completa
18:45 hsHoy

De cocinero a zar del estilismo: la vida y el violento final de Micky Hair en CDMX |Video

De acuerdo con reportes periodísticos, Miguel de la Mora interpuso una orden de restricción 20 días antes de su crimen

Por Víctor Cisneros

El camino de Micky Hair
El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. (Infobae México / Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, ha dejado una profunda huella en la industria de la belleza en México. El joven empresario y estilista, de apenas 28 años, fue atacado a balazos la noche del 29 de septiembre frente a su propio salón en avenida Masaryk, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Leer la nota completa
18:44 hsHoy

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran”

Miguel Ángel de la Mora apoyó a la intérprete de regional mexicano con su radical cambio de imagen

Por Adriana Castillo

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje por el lamentable fallecimiento de su amigo y estilista, Miguel Ángel de la Mora Larios, quien murió asesinado el pasado 29 de septiembre a los 28 años de edad en Polanco, Ciudad de México.

Leer la nota completa
17:28 hsHoy

Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco: “Hoy será un día muy pesado”

Mauricio Tabe, alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, reveló que el joven habría sido víctima de un ataque directo

Por Adriana Castillo

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, murió la madrugada de este 30 de septiembre afuera de su salón de belleza ‘Micky’s Hair’ ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Leer la nota completa
17:26 hsHoy

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

Miguel de la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en avenida Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la CDMX

Por Víctor Cisneros

De la Mora fue ultimado
De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

Miguel de la Mora, estilista y empresario asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, había interpuesto una orden de restricción 20 días antes de su crimen.

Leer la nota completa
17:26 hsHoy

“En shock”: Priscila Escoto, influencer a la que Micky Hair mencionó un día antes de su asesinato, reacciona

La creadora de contenido colaboraba con el estilista y aparte era su clienta

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky, propietario del exclusivo Micky Hair Salón en Polanco, fue víctima de un presunto ataque directo a las afueras de su establecimiento, ubicado en el cruce de Molière y Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Leer la nota completa
17:25 hsHoy

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

Las cifras reflejan la percepción de riesgo posterior al homicidio del estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Por Carlos Salas

La percepción de inseguridad en
La percepción de inseguridad en Polanco era del menos del 50%. (Foto: Gobierno CDMX)

Menos de la mitad de los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo confiaban en la seguridad pública antes de que un hecho violento sacudiera la exclusiva zona de Polanco: el asesinato a balazos de Miguel de la Mora, reconocido estilista de celebridades, ocurrido la noche del pasado 29 de septiembre frente a su salón de belleza Micky Hair Salón Masaryk.

Leer la nota completa
17:25 hsHoy

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

El también influencer y la ex novia de Peso Pluma se acaban de ir juntos de vacaciones previo al homicidio

Por Marco Ruiz

Miguel de la Mora, estilista
Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, reconocido estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, ha puesto bajo la lupa su relación cercana con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa.

Leer la nota completa
17:23 hsHoy

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera estas teorías

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, difundió que ‘no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo’

Por Marco Ruiz

“Cobro de piso”: asesinato del
“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar, Miguel de la Mora, en Polanco genera fuertes teorías (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Un ataque directo cobró la vida de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky” y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, la noche del pasado lunes 29 de septiembre en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México: Polanco.

Leer la nota completa

