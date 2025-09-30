Claudia Sheinbaum designa a Alejandro Encinas como representante de México en la OEA

(X/ClaudiaSheinbaum)

La noche de este 29 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Alejandro Encinas como Embajador Plenipotenciario de México ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington D. C.

El comunicado de la titular del ejecutivo fue enviado al Senado de la República para que se discuta el nombramiento de Alejandro Encinas y, en debido caso, se aprobara la designación hecha por Claudia Sheinbaum.

Además del nombramiento de Alejandro Encinas, el Senado deberá discutir el nombramiento de Laura Elena Carrillo Cubillas como embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Igualmente se votará si Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como diplomático del Estado mexicano en Brasil.

Quién es Alejandro Encinas

(Cuartoscuro)

Alejandro Encinas ha transitado por los espacios más estratégicos del servicio público. Su carrera reúne desde la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación —cargo que asumió entre 2018 y 2023— hasta la presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

A lo largo de su carrera política, Alejandro Encinas ha representado a Coyoacán en el Congreso local y al Distrito Federal como jefe de gobierno (2005-2006), además de ser responsable de políticas urbanas, medioambientales y económicas durante varias etapas de la administración capitalina.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Alejandro Encinas es economista de formación por la UNAM, fue coordinador de bancada del PRD y presidió comisiones clave en la Cámara de Diputados durante las legislaturas LIII, LV y LXI, además de ser senador y secretario en la capital de la república múltiples veces.

Qué es la OEA

Credit: Juan Manuel Herrera/OAS

Actualmente, la Organización de los Estados Americanos, OEA, es el principal foro de concertación política, jurídica y social de las Américas, congregando a los 35 Estados independientes del continente, además de contar con 70 Estados y la Unión Europea (UE) como Observadores Permanentes.

De acuerdo con información del propio organismo, la OEA se sustenta en cuatro pilares centrales: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Información en desarrollo