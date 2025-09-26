Kenia Os desata controversia en redes por un grito que lanzó en los Premios Juventud 2025: “Igual que Ángela Aguilar”

(IG: @premiosjuventud)

La entrega anual de los Premios Juventud se llevó a cabo el 25 de septiembre en Panamá y varios artistas mexicanos asistieron al evento como invitados especiales. Tal fue el caso de Kenia Os, quien ganó el galardón en la categoría Girl Power por su canción En 4 en colaboración con Anitta.

La estrella pop recibió el premio en el escenario y externó unas palabras de agradecimiento para sus fans por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

“¡Panamá! Este premio no nada más es mío. Anitta, amiga, muchísimas gracias por esta colaboración tan hermosa. Gracias a todas y cada una de las mujeres que me han apoyado en mi carrera. Gracias México, mi país, por darme siempre todo el amor y el apoyo y gracias a Premios Juventud”, dijo.

El video se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que el grito que Kenia Os lanzó al principio de su discurso fue muy parecido a uno que Ángela Aguilar soltó en 2024 para la misma premiación.

“Yo escuché amar como Ángela Aguilar.”

“Pensé que había dicho amar, pero dijo Panamá.”

“Dijo Panamá, pero en tono Ángela Aguilar, así como un tono chillón. No creo que fue a propósito.”

“Si ponen el video super lento se escucha que dice Panamá.”

“Tuve que volver a reproducir el video para escuchar: Panamá.”

Al parecer, la confusión se desató luego de que algunas cuentas de TikTok retomaron el video del discurso de Kenia Os y aumentaron la velocidad. Esto, aunado a la tonalidad de la novia de Peso Pluma, habría distorsionado la palabra Panamá por Amar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen públicamente por primera vez tras su boda con mensaje en Premios Juventud (Instagram: premiosjuventud)

Así surgió el meme de Ángela Aguilar

Todo comenzó el 24 de julio de 2024, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil en una lujosa hacienda de Morelos.

En redes se viralizó un video en donde la cantante, vestida de novia, manda un saludo a los Premios Juventud cuya entrega anual se celebró el mismo día que su boda, por lo que no pudo asistir.

“Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar y los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Nos vemos el siguiente año, les mando un beso”, declaró.

Al final de la grabación, Christian Nodal apareció sigilosamente detrás de Ángela Aguilar, la espantó y ella reaccionó con un grito: “¡Amor!”.