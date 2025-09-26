México

Kenia Os desata controversia en redes por un grito que lanzó en los Premios Juventud 2025: “Igual que Ángela Aguilar”

La estrella pop ganó en la categoría ‘Girl Power’ por su canción ‘En 4′ en colaboración con Anitta

Por Adriana Castillo

(IG: @premiosjuventud)
(IG: @premiosjuventud)

La entrega anual de los Premios Juventud se llevó a cabo el 25 de septiembre en Panamá y varios artistas mexicanos asistieron al evento como invitados especiales. Tal fue el caso de Kenia Os, quien ganó el galardón en la categoría Girl Power por su canción En 4 en colaboración con Anitta.

La estrella pop recibió el premio en el escenario y externó unas palabras de agradecimiento para sus fans por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

“¡Panamá! Este premio no nada más es mío. Anitta, amiga, muchísimas gracias por esta colaboración tan hermosa. Gracias a todas y cada una de las mujeres que me han apoyado en mi carrera. Gracias México, mi país, por darme siempre todo el amor y el apoyo y gracias a Premios Juventud”, dijo.

El video se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que el grito que Kenia Os lanzó al principio de su discurso fue muy parecido a uno que Ángela Aguilar soltó en 2024 para la misma premiación.

  • “Yo escuché amar como Ángela Aguilar.”
  • “Pensé que había dicho amar, pero dijo Panamá.”
  • “Dijo Panamá, pero en tono Ángela Aguilar, así como un tono chillón. No creo que fue a propósito.”
  • “Si ponen el video super lento se escucha que dice Panamá.”
  • “Tuve que volver a reproducir el video para escuchar: Panamá.”

Al parecer, la confusión se desató luego de que algunas cuentas de TikTok retomaron el video del discurso de Kenia Os y aumentaron la velocidad. Esto, aunado a la tonalidad de la novia de Peso Pluma, habría distorsionado la palabra Panamá por Amar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen públicamente por primera vez tras su boda con mensaje en Premios Juventud (Instagram: premiosjuventud)

Así surgió el meme de Ángela Aguilar

Todo comenzó el 24 de julio de 2024, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil en una lujosa hacienda de Morelos.

En redes se viralizó un video en donde la cantante, vestida de novia, manda un saludo a los Premios Juventud cuya entrega anual se celebró el mismo día que su boda, por lo que no pudo asistir.

“Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar y los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Nos vemos el siguiente año, les mando un beso”, declaró.

Al final de la grabación, Christian Nodal apareció sigilosamente detrás de Ángela Aguilar, la espantó y ella reaccionó con un grito: “¡Amor!”.

