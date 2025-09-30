“En shock”: Priscila Escoto, influencer a la que Micky Hair mencionó un día antes de su asesinato, reacciona

(Instagram)

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky, propietario del exclusivo Micky Hair Salón en Polanco, fue víctima de un presunto ataque directo a las afueras de su establecimiento, ubicado en el cruce de Molière y Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, subrayó en su cuenta de X que “NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”.

Hasta el momento, no se reportan detenciones, mientras continúan las investigaciones y la revisión de videograbaciones para identificar a los responsables.

Micky Hair Salon, con sucursales en Polanco y Zapopan, Jalisco, se había consolidado como un referente de la belleza de lujo, atendiendo a figuras como Ángela Aguilar o Kenia Os.

Mención a Priscila Escoto antes del suceso

Un día antes de su asesinato, Miguel de la Mora mencionó a la influencer Priscila Escoto en una de sus historias de Instagram: “Hola, ¿como están?, este video lo hago para recordarles que no se les olvide participar en el giveaway que tenemos con Priscila Escoto, ya teníamos mucho tiempo publicar, es un hecho, está ahí, vayan, participen”.

La dinámica ofrecía extensiones de cabello, experiencia en el salón y viáticos para quienes fueran de otra parte de la República, y estaba programada para concluir el 6 de octubre.

Reacción de la influencer

Hoy, 30 de septiembre, Priscila Escoto compartió su conmoción en Instagram:

“Anoche recibí una noticia que me dejó en shock y con el corazón muy triste. Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros... Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento. Nunca le importó la hora en la que llegara se quedaba hasta terminar, un día terminamos a las 4 am”, escribió.

Asimismo, resaltó el profesionalismo del hombre y se mostró muy perturbada por la repentina pérdida.

De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

“Una persona completamente dedicada a su trabajo. Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas... tu talento, sus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solos. Gracias, Micky, por cada momento por tu arte y por tu amistad. siempre te voy a recordad con cariño”, dijo.

Finalmente, extendió algunas palabras a los seres queridos de Miguel: “Mis pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos en este momento tan díficil. Vuela alto, mi Micky... extrañaré nuestros momentos en el salón, sé que nadie logrará hacerlo como tú”.

