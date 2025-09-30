México

Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco: “Hoy será un día muy pesado”

Mauricio Tabe, alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, reveló que el joven habría sido víctima de un ataque directo

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, murió la madrugada de este 30 de septiembre afuera de su salón de belleza ‘Micky’s Hair’ ubicado en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían atentado en contra del joven de 28 años cuando se encontraba afuera de su establecimiento.

Mauricio Tabe, alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, confirmó el asesinato del estilista a través de su cuenta oficial de X: “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Y aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se encuentran investigando el caso.

“Policías de la SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la SSC.

Un give away y un recorrido por Micky’s Hair: las últimas publicaciones de Miguel Ángel de la Mora en redes

Horas antes del presunto ataque armado, el estilista publicó en sus historias de Instagram algunos videos de sus actividades del día; comenzó por mostrar sus progresos en el gimnasio y un capuchino.

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Después, compartió un video en donde habló sobre una dinámica, conocida como give away, que hizo con la influencer Priscila Escoto, para regalar 200 gramos de extensiones brasileñas, viáticos y la experiencia que ofrece Micky’s Hair.

Por último, habló sobre las obras de arte que alberga en su salón de belleza; reveló que todas las piezas se encuentran a la venta y disponibles para sus clientes.

“Todas las cabinas tienen cuadros y puedes preguntarle a cualquier persona del staff por los precios (...) Ya estamos trabajando, estamos empezando el día, hoy será un día muy pesado”, dijo.

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el presunto ataque armado. Tampoco familiares y seres queridos del estilista se han pronunciado al respecto.

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora Larios?

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, era originario de Jalisco y propietario de dos salones de belleza, ubicados en Polanco, Ciudad de México, y Zapopan, Jalisco.

Su interés por el estilismo surgió tras participar en talleres especializados, lo que motivó la apertura de su primer establecimiento.

“Cobro de piso”: asesinato del
“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar, Miguel de la Mora, en Polanco genera fuertes teorías (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A los 28 años, De la Mora se posicionó como una figura relevante en el sector de la belleza, con una notable influencia entre celebridades e influencers mexicanos. En Instagram, su perfil superaba los 168 mil seguidores, donde compartía información sobre servicios, testimonios de clientas y la promoción de sus sucursales.

Temas Relacionados

Miguel Ángel de la MoraMicky HairMiguel de la MoraPolancoÁngela AguilarKenia OsChristian NodalMasarykSSCMicky Jair Salón MasarykCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Nezahualcóyotl en alerta: DEFENSA activa Plan DN-III, más de 8 mil familias afectadas tras intensas lluvias

A pesar de las acciones federales y estatales, los vecinos denuncian falta de acciones preventivas del gobierno local, evidenciando deficiencias en la gestión

Nezahualcóyotl en alerta: DEFENSA activa

Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

El famosos estilista de estrellas como Ángela Aguilar y Christian Nodal fue víctima de un ataque armado la exclusiva zona del país

Asesinato de Micky Hair: sigue

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran”

Miguel Ángel de la Mora fue el encargado de ponerle extensiones a la famosa cantante

Ángela Aguilar reacciona a la

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional de Comercio anuncia repliegue de empresarios a Durango tras un año de violencia

La baja en ventas y la reducción de eventos emblemáticos evidencian la fragilidad del tejido empresarial ante el crimen organizado

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional

De cocinero a zar del estilismo: la vida y el violento final de Micky Hair en CDMX |Video

De acuerdo con reportes periodísticos, Miguel de la Mora interpuso una orden de restricción 20 días antes de su crimen

De cocinero a zar del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional de Comercio anuncia repliegue de empresarios a Durango tras un año de violencia

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reacciona a la

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco: “Estuviste cuando me daba miedo que me vieran”

De cocinero a zar del estilismo: la vida y el violento final de Micky Hair en CDMX |Video

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

Final de LCDLFM 2025 en el cine: preventa, cuándo y dónde verla

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

DEPORTES

Iván Zamorano revela que estuvo

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup