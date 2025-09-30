Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco: “Hoy será un día muy pesado”

(IG: @micky_hair)

Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, murió la madrugada de este 30 de septiembre afuera de su salón de belleza ‘Micky’s Hair’ ubicado en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían atentado en contra del joven de 28 años cuando se encontraba afuera de su establecimiento.

Mauricio Tabe, alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, confirmó el asesinato del estilista a través de su cuenta oficial de X: “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”.

(Captura de pantalla)

Y aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se encuentran investigando el caso.

“Policías de la SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la SSC.

Un give away y un recorrido por Micky’s Hair: las últimas publicaciones de Miguel Ángel de la Mora en redes

Horas antes del presunto ataque armado, el estilista publicó en sus historias de Instagram algunos videos de sus actividades del día; comenzó por mostrar sus progresos en el gimnasio y un capuchino.

(IG: @micky_hair)

Después, compartió un video en donde habló sobre una dinámica, conocida como give away, que hizo con la influencer Priscila Escoto, para regalar 200 gramos de extensiones brasileñas, viáticos y la experiencia que ofrece Micky’s Hair.

Por último, habló sobre las obras de arte que alberga en su salón de belleza; reveló que todas las piezas se encuentran a la venta y disponibles para sus clientes.

“Todas las cabinas tienen cuadros y puedes preguntarle a cualquier persona del staff por los precios (...) Ya estamos trabajando, estamos empezando el día, hoy será un día muy pesado”, dijo.

(IG: @micky_hair)

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el presunto ataque armado. Tampoco familiares y seres queridos del estilista se han pronunciado al respecto.

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora Larios?

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, era originario de Jalisco y propietario de dos salones de belleza, ubicados en Polanco, Ciudad de México, y Zapopan, Jalisco.

Su interés por el estilismo surgió tras participar en talleres especializados, lo que motivó la apertura de su primer establecimiento.

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar, Miguel de la Mora, en Polanco genera fuertes teorías (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A los 28 años, De la Mora se posicionó como una figura relevante en el sector de la belleza, con una notable influencia entre celebridades e influencers mexicanos. En Instagram, su perfil superaba los 168 mil seguidores, donde compartía información sobre servicios, testimonios de clientas y la promoción de sus sucursales.