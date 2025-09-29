México

Qué tan bueno es tomar jugo de betabel todos los días para reducir problemas de presión arterial

Es importante completar tratamientos médicos con mejoras a la alimentación

Por Mariana L. Martínez

Diversos estudios científicos han investigado los efectos del jugo de betabel en la presión arterial. El betabel contiene nitratos inorgánicos que, tras ser metabolizados en el cuerpo, favorecen la producción de óxido nítrico, un compuesto que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos. Este mecanismo puede contribuir a reducir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada.

El consumo diario de jugo de betabel, en cantidades moderadas, se ha asociado con descensos modestos en la presión arterial sistólica y diastólica. Sin embargo, estos efectos pueden variar según el estado de salud individual, la dosis y la constancia en el consumo.

Es importante que las personas con enfermedades renales, predisposiciones a cálculos o quienes toman medicamentos antihipertensivos consulten a un profesional de la salud antes de incorporar jugo de betabel de forma cotidiana. El exceso puede provocar alteraciones como beturia (coloración rojiza en la orina) o desequilibrios de minerales.

El jugo de betabel puede formar parte de una dieta equilibrada para ayudar al control de la presión arterial, siempre acompañado de orientación médica y sin reemplazar tratamientos prescritos.

