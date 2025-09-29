México

Mexicanos piden no colocar ofrendas minimalistas para Día de Muertos

Esta tradición está a poco más de un mes, internautas recuerdan las críticas hacia Yuya

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Instagram/@yuyacst)
(Instagram/@yuyacst)

Se acerca el 1 y 2 de noviembre, por lo que cada vez hay más publicaciones sobre cómo poner la ofrenda para Día de Muertos; sin embargo, hay quienes han acusado “beigificación” de la colocación de este altar, por lo que piden ignorar tendencias extranjeras o estéticas que vuelven “insípida” a la celebración.

A través de rede sociales se han difundido fotos de altares para Día de Muertos con papel picado en color blanco o beige, forro con papel café, escasa comida en los niveles, cordones blancos, sin copal y con flores de cempasúchil que apenas y se distinguen.

Ya en 2024 se había criticado a la influencer Yuya por este tipo de ofrendas, pero ahora parece ser que se defiende a la tradición de Día de Muertos original de manera más viral.

El altar presentado por Yuya se distingue por alejarse de los colores vibrantes y la abundancia de elementos que suelen caracterizar a las ofrendas tradicionales. En su propuesta, predominan el beige, el amarillo, el gris y el café, en sintonía con la paleta cromática que utiliza habitualmente en sus redes sociales y en su vida cotidiana. La decoración incluye figuras de barro —entre ellas un Xoloitzcuintle—, papel picado de tela en color beige, dos candelabros, fotografías de sus seres queridos, una cadena de flores de cempasúchil, una fruta de estrella y canastas con flores blancas. La cantidad de comida, otro elemento tradicional, es mínima en comparación con lo que suele observarse en los altares convencionales.

La reacción del público no se hizo esperar. Mientras que una parte de sus seguidores celebró la iniciativa de Yuya por mantener viva la tradición y adaptarla a su propio estilo, otros usuarios cuestionaron la falta de color y la escasez de elementos típicos. En diversas plataformas, surgieron comentarios que calificaron la ofrenda como “demasiado estéril”, “inerte” y “excesivamente aesthetic”.

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Entre las opiniones más críticas se encuentran frases como: “La ofrenda de Yuya es tan aesthetic que se ve estéril, triste y vacía” y “Quieren hacer las ofrendas con colores neutros y minimalistas para que quede con el aesthetic de su casa pero las ofrendas son maximalistas y coloridas por naturaleza”.

Qué lleva la ofrenda de Día de Muertos

  • Fotografías: Imágenes de los difuntos a quienes está dedicada la ofrenda.
  • Veladoras y cirios: Se colocan para iluminar el camino de las almas hacia el altar.
  • Flores: Principalmente cempasúchil, que adorna la ofrenda y simboliza la vida y la muerte.
  • Pan de muerto: Pan dulce típico de la temporada, representa el ciclo de la vida y la muerte.
  • Comida y bebida: Platillos, frutas, dulces y bebidas favoritas del difunto.
  • Agua: Sacia la sed del alma tras su largo viaje.
  • Sal: Purifica y ayuda al alma a no corromperse.
  • Papel picado: Decoración de papel de colores con figuras alusivas, representa la festividad y la unión entre vida y muerte.
  • Incienso o copal: Aroma que purifica y guía.
  • Calaveras de azúcar: Simbolizan la muerte y la vida, recuerdan la tradición de celebrar y honrar a los fallecidos.
  • Objetos personales: Artículos que pertenecieron al difunto o lo representan.

Temas Relacionados

OfrendaDía de Muertosmexico-noticias

Más Noticias

Los hábitos cotidianos que elevan tus niveles de azúcar y pocas personas lo saben

Mantener los niveles estables es vital para prevenir la diabetes

Los hábitos cotidianos que elevan

Alcaldía Coyoacán retira y decomisa venta de cigarros a vendedores ambulantes en CETRAM Tasqueña, CDMX

Autoridades de esta alcaldía de la Ciudad de México señalaron que los operativos continuarán

Alcaldía Coyoacán retira y decomisa

Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: qué estaciones abrirán en octubre, según Clara Brugada

La jefa de gobierno confirmó que la obra está por concluir y restablecerán todo el servicio de Pantitlán a Observatorio

Reapertura Línea 1 del Metro

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Con las herramientas tecnológicas los criminales expanden su capacidad de violencia del mundo real a los entornos digitales

Cómo el Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo el Cártel de Sinaloa

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el último eliminado del reality?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda