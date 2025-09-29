México

¿Habrá clases este lunes 29 de septiembre? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública aclaró si hay actividades académicas en esta fecha o no

Por Omar Martínez

Guardar
La SEP aclaró si este
La SEP aclaró si este lunes 29 de septiembre habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Dennise Hernández Rubio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 29 de septiembre habrá clases o no para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

La duda comenzó entre padres de familia y alumnas y alumnos que se preguntan si habrá actividades académicas este próximo lunes 29 de septiembre.

El motivo es que es fin de mes y, por la reciente junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual provocó suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, se preguntan si habrá clases en esta fecha.

Por lo tanto, se consultó al calendario oficial de la SEP, además de la información proporcionada por esta dependencia educativa federal, para saber si habrá clases o no este lunes 29 de septiembre.

La última suspensión de clases
La última suspensión de clases fue el pasado viernes 26 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con la SEP, este lunes 29 de septiembre sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y privados de todo el país.

Cabe destacar que lo anterior aplica en algunos casos para alumnas y alumnos de escuelas de nivel medio superior, es decir, de bachillerato o preparatorias incorporadas a la SEP.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Suspensión de clases para octubre

Luego de la reciente suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, la SEP comunicó cuáles serán los días en el mes de octubre que las clases serán suspendidas.

Tanto la información de la SEP como su calendario oficial indican que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas.

Se trata del viernes 31 de octubre, debido a la junta de CTE. Como se sabe, esta reunión académica se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Las juntas de Consejo Técnico
Las juntas de Consejo Técnico Escolar se llevan a cabo el último viernes de cada mes. (Cuartoscuro)

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y en ocasiones personal de apoyo de una escuela, con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo.

Este espacio permite que el colectivo escolar reflexione sobre los resultados académicos, identifique necesidades y trace estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

El CTE es un órgano colegiado de consulta y decisión en el ámbito escolar, encargado de definir acciones pedagógicas, revisar avances en los planes de estudio y acordar medidas de atención para estudiantes que requieren apoyo específico.

Las juntas suelen programarse en fechas determinadas por la autoridad educativa y forman parte del calendario oficial en México.

Estas reuniones favorecen la toma de decisiones participativa y contribuyen a la mejora continua de la calidad educativa en cada plantel.

Temas Relacionados

ClasesSecretaría de Educación PúblicaSEPSeptiembreClases Septiembremexico-noticias

Más Noticias

El alimento económico que combate el colesterol, regula la presión arterial y protege los huesos

En una pequeña porción aporta numerosos nutrientes que brindan todos estos beneficios

El alimento económico que combate

Buscan a Judith Alexandra Olayo Arredondo en Jalisco tras desaparecer con cuatro meses de embarazo

Testimonios de la comunidad y familiares apuntan a supuestos episodios previos de violencia y manipulación

Buscan a Judith Alexandra Olayo

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: comienza última gala de eliminación de esta tercera temporada

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos: cómo votar hasta 20 veces para salvar a tu favorito

Algunos usuarios han encontrado formas alternativas para aumentar su impacto en la competencia

La Casa de los Famosos:

Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

Las personas esperaban el transporte público cuando vieron la peculiar escena

Captan a mujeres “impactadas” por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra el Ejército deja

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos:

La Casa de los Famosos: cómo votar hasta 20 veces para salvar a tu favorito

Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video México hoy

DEPORTES

Selección mexicana sub-20 debuta con

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas