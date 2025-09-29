¿Habrá clases este lunes 29 de septiembre? La SEP responde

La SEP aclaró si este lunes 29 de septiembre habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Dennise Hernández Rubio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 29 de septiembre habrá clases o no para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

La duda comenzó entre padres de familia y alumnas y alumnos que se preguntan si habrá actividades académicas este próximo lunes 29 de septiembre.

El motivo es que es fin de mes y, por la reciente junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual provocó suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, se preguntan si habrá clases en esta fecha.

Por lo tanto, se consultó al calendario oficial de la SEP, además de la información proporcionada por esta dependencia educativa federal, para saber si habrá clases o no este lunes 29 de septiembre.

La última suspensión de clases fue el pasado viernes 26 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con la SEP, este lunes 29 de septiembre sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y privados de todo el país.

Cabe destacar que lo anterior aplica en algunos casos para alumnas y alumnos de escuelas de nivel medio superior, es decir, de bachillerato o preparatorias incorporadas a la SEP.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Suspensión de clases para octubre

Luego de la reciente suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, la SEP comunicó cuáles serán los días en el mes de octubre que las clases serán suspendidas.

Tanto la información de la SEP como su calendario oficial indican que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas.

Se trata del viernes 31 de octubre, debido a la junta de CTE. Como se sabe, esta reunión académica se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Las juntas de Consejo Técnico Escolar se llevan a cabo el último viernes de cada mes. (Cuartoscuro)

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y en ocasiones personal de apoyo de una escuela, con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo.

Este espacio permite que el colectivo escolar reflexione sobre los resultados académicos, identifique necesidades y trace estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

El CTE es un órgano colegiado de consulta y decisión en el ámbito escolar, encargado de definir acciones pedagógicas, revisar avances en los planes de estudio y acordar medidas de atención para estudiantes que requieren apoyo específico.

Las juntas suelen programarse en fechas determinadas por la autoridad educativa y forman parte del calendario oficial en México.

Estas reuniones favorecen la toma de decisiones participativa y contribuyen a la mejora continua de la calidad educativa en cada plantel.