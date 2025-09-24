México

SEP anuncia un día de descanso para este mes de septiembre: cuándo es

La reciente suspensión de clases ocurrió el pasado martes 15 del presente mes

Por Omar Martínez

La SEP anunció una nueva
La SEP anunció una nueva fecha en que las clases serán suspendidas. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hay una fecha en este mes de septiembre en que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no acudirán a la escuela, ya que habrá un fin de semana largo.

Esta noticia sorprendió a las alumnas y alumnos de nivel básico, así como a los padres de familia, quienes desconocían que hay una fecha en la que las actividades académicas se suspenderían.

La dependencia educativa federal señaló que hay un fin de semana largo para alumnas y alumnos de la SEP, por lo que serán tres días sin que los estudiantes se presenten a la escuela.

Cabe señalar que recientemente se llevó a cabo una suspensión de clases para alumnas y alumnos de nivel básico.

Suspensión de clases será el
Suspensión de clases será el viernes 26 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Fue el martes 16 de septiembre cuando las clases se suspendieron en todas las escuelas del país, debido a la conmemoración del Inicio de la Independencia de México.

Es importante mencionar que este fin de semana largo también aplicará para alumnas y alumnos de nivel medio superior, es decir, escuelas de bachillerato y preparatoria incorporadas a esta dependencia federal.

Mario Delgado Carrillo explicó las propuestas de Claudia Sheinbuam a miembros del magisterio a cambio de retirar la iniciativa de reforma a Ley del ISSSTE (X/@mario_delgado)

La suspensión de clases, que dará como resultado un fin de semana largo, será el viernes 26 de septiembre. Por lo tanto, tendrán tres días en que las actividades económicas serán suspendidas.

Lo anterior, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes. Alumnas y alumnos de nivel básico y, en algunos casos, de nivel medio superior en todo el país tendrán un fin de semana largo.

Las clases para todas las alumnas y alumnos se reanudarán el lunes 29 de septiembre en los horarios habituales de los planteles educativos.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE de la SEP es una reunión periódica donde el personal docente y directivo de cada escuela analiza el desarrollo académico, el avance escolar y define estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

En estas sesiones se revisan temas relacionados con la planeación, la evaluación y el fortalecimiento de los procesos educativos, así como la atención a necesidades específicas de la comunidad escolar.

Las juntas buscan tomar decisiones colectivas para elevar la calidad educativa en cada plantel.

Estas reuniones se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asisten a las aulas educativas escolares.

Calendario oficial de la SEP
Calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026. Foto: Secretaría de Educación Pública.

