México

¿Habrá clases este viernes 26 de septiembre? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de actividades académicas fue el pasado martes 16 del presente mes

Por Omar Martínez

La SEP aclaró si este
La SEP aclaró si este viernes 26 de septiembre habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 26 de septiembre habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Esta duda surge entre padres de familia y estudiantes de nivel básico, quienes se preguntan si los menores de edad tienen que asistir a las aulas educativas escolares.

Lo anterior, debido a que en ocasiones los viernes hay juntas, eventos conmemorativos o demás, que provocan suspensión de clase y provocan fines de semana largos o puentes vacacionales.

Ante esto, los padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá clases este viernes 26 de septiembre en todos los niveles educativos de la SEP.

La fecha más reciente de
La fecha más reciente de suspensión de clases de la SEP fue el pasado martes 16 de septiembre. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

Por ello, además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia federal para esclarecer si habrá clases este viernes 26 de septiembre o no.

De acuerdo con lo señalado por la SEP, este viernes 26 de septiembre las clases serán suspendidas en todo el país, por lo que las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria no acudirán a la escuela en sus horarios habituales.

Cabe destacar que en algunos casos esto aplica para escuelas de nivel superior de bachillerato y/o preparatoria, siempre y cuando obedezcan y estén integradas al calendario oficial de la SEP.

La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre, por lo que las actividades académicas quedan suspendidas para alumnos y alumnas de nivel básico y en algunos casos de medio superior, como se mencionó anteriormente.

La fecha más reciente de suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, debido a la conmemoración del Inicio de la Guerra de Independencia.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE de la SEP es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y personal académico de cada escuela de educación básica en México.

El objetivo principal es analizar, planificar y dar seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el funcionamiento escolar y los aprendizajes de los estudiantes.

Calendario oficial del ciclo escolar
Calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026. CRÉDITO: (Secretaría de Educación Pública)

Durante estas sesiones, se revisan avances de los programas educativos, se establecen estrategias para resolver problemáticas detectadas y se diseñan proyectos orientados al desarrollo de la comunidad escolar.

Las juntas suelen realizarse mensualmente y forman parte del calendario oficial de la SEP. Las actividades y acuerdos adoptados buscan fortalecer la toma de decisiones colegiada y fomentar la participación del personal en la mejora continua de la escuela.

