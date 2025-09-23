México

La Secretaría de Educación Pública confirma un nuevo fin de semana largo en las escuelas de México

Los estudiantes podrán tener un día más de descanso antes de las vacaciones de diciembre

Por Mariana L. Martínez

Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

Un nuevo ajuste en el calendario escolar permitirá que los alumnos de nivel básico en México disfruten de un fin de semana largo a finales de septiembre, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La suspensión de clases, que se suma al reciente puente por el Día de la Independencia, responde a la programación de la junta del Consejo Técnico Escolar, una sesión interna que involucra a directores, docentes y personal de apoyo en cada plantel.

La SEP comunicó que el viernes 26 de septiembre no habrá actividades escolares para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Esta medida implica que los alumnos no deberán asistir a clases ese día, extendiendo su descanso hasta el lunes siguiente.

Además, la suspensión también afectará a ciertas instituciones de nivel medio superior y bachillerato que siguen el calendario oficial de la SEP.El motivo de esta interrupción es la realización de la junta mensual del Consejo Técnico Escolar, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Estas reuniones tienen como objetivo planificar y dar seguimiento al trabajo académico durante el ciclo escolar, permitiendo a los equipos directivos y docentes coordinar estrategias y evaluar avances.

La SEP ya había anunciado previamente modificaciones en el calendario escolar, entre ellas el retraso del inicio del ciclo al primer lunes de septiembre, lo que otorgó una semana adicional de vacaciones a los docentes. Estas decisiones buscan optimizar la organización interna de las escuelas y mejorar la calidad educativa.

Puentes, vacaciones y días de descanso oficiales SEP 2025-2026:2025

  • 16 de septiembre - suspensión clases por Día de la Independencia de México
  • 26 de septiembre - Consejo Técnico Escolar
  • 31 de octubre - CTE
  • 17 de noviembre - Suspensión de labores docentes por Día de la Revolución Mexicana
  • 28 de noviembre - CTE
  • 22 al 31 de diciembre - Vacaciones Año Nuevo, Navidad

2026

1 al 6 de enero - Vacaciones

7 enero - taller para personal directivo8 enero - taller para personal docente

9 enero - taller para personal docente

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro29 de mayo - CTE26 de junio - CTEEl calendario establece que los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días efectivos de clases, mientras que las instituciones dedicadas a la formación de maestros y maestras de educación básica contarán con 190 días. Según detalló la SEP, las actividades previas al inicio del ciclo escolar incluirán una fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada del 25 al 29 de agosto de 2025, en la que participarán los docentes.

