Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

El recorrido por los 32 estados de México se puede planificar de forma eficiente, segura y provechosa, tomando en cuenta diferentes tipos de viaje y las particularidades de cada región, para esto se le consultó a una Inteligencia Artificial, se le pidió que tomara en cuenta varios aspectos.

Es viable realizar el recorrido por los 32 estados de la República Mexicana en un lapso de entre 60 y 90 días, priorizando seguridad, combinación de medios de transporte y optimizando tiempos.

Dónde empezar y en qué transporte es mejor

Comenzar desde el centro del país, especialmente desde la Ciudad de México, presenta ventajas logísticas: es el principal centro de conexiones aéreas, terrestres y cuenta con rutas hacia todas las regiones. Además, facilita ajustar el trayecto según el tipo de transporte elegido y preferencias personales.

Automóvil propio o rentado: Brinda flexibilidad para visitar zonas urbanas, pueblos y áreas naturales, ideal para viajes en familia o pareja.

Autobuses: Recomendado para quienes viajan solos y priorizan menor costo, aunque el tiempo de traslado es mayor y el acceso a destinos remotos es limitado.

Avión: Útil para grandes distancias (norte-sur o destinos poco conectados por carretera), permite ahorrar tiempo, aunque implica organizar traslados adicionales locales.

Combinación: Para recorrer todo el país en el menor tiempo, lo más eficiente es alternar avión para distancias largas y coche/autobús para desplazamientos regionales.

Época del año

La mejor temporada es de noviembre a abril, cuando el clima es más estable, hay menores lluvias y se reduce el riesgo de huracanes, especialmente en las zonas costeras. Estos meses coinciden con alta seguridad en carreteras y buenos precios fuera de las semanas vacacionales.

Tiempo de estancia

Para abarcar los 32 estados y aprovechar la experiencia, el tiempo sugerido sería mínimo de 2 a 3 meses, considerando al menos dos días en cada estado para conocer una ciudad principal y un atractivo cultural y natural destacado. Acortar el tiempo compromete la calidad de la visita.

Prioridad de estados

Cultural e histórica: Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México concentran Patrimonios de la Humanidad y alta oferta cultural.

Naturaleza y playa: Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Sonora.

Tradiciones y gastronomía: Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.

Seguridad

Consultar mapas de seguridad y rutas recomendadas en fuentes oficiales como la Secretaría de Turismo y la Guardia Nacional. Evitar traslados nocturnos, elegir carreteras federales principales y monitorear alertas locales. En zonas conflictivas (algunas regiones de Tamaulipas, Guerrero o Zacatecas), optar por vuelos o viajes diurnos con trayectos cortos.

Consejos de viajeros experimentados

Reservar alojamiento con anticipación en temporada alta.

Llevar copia digital de documentos importantes.

Descargar mapas offline para zonas con mala conectividad.

Utilizar foros y aplicaciones (TripAdvisor, México Desconocido, blogs de viajes) para actualizaciones y recomendaciones al día.

Mantener contacto regular con familiares o amigos sobre el avance del viaje.

Probar gastronomía local en mercados y restaurantes regionales reconocidos por la autoridad sanitaria.

Viaje en familia, pareja o solo

Familia: Preferible automóvil, rutas cortas, visitas a parques, museos y playa.

Pareja: Flexibilidad de itinerario, mezcla de destinos urbanos y zonas naturales.

Solitario: Transporte público, hostales, tours grupales y más libertad para ajustar el recorrido a intereses específicos.

Itinerario sugerido para eficiencia

Centro (inicio): CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo. Bajío: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas. Occidente: Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit. Norte: Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur. Este y Sur: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero.

Este esquema aprovecha la conectividad y reduce trayectos largos o repetidos.