México

Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris

Por Marco Ruiz

Guardar
Filtran nombre del noveno eliminado
Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras ocho Galas de Eliminación, la novena marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 28 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025 ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X -antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 28 de septiembre.

Los nominados finales de esta
Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris (IG: @lacasadelosfamososmx)

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris.

Noveno eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 sigue sin rumbo fijo: Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala en la mira

Como algunos ya lo pronosticaban desde el pasado miércoles 24 de septiembre cuando se llevó a cabo la última gala de nominación, el factor de que casi todos los habitantes estuvieran en la novena placa provocó una masiva división de votos de la cual al menos tres famosos se han visto duramente afectados.

Ellos son Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala, pues los dos integrantes del Cuarto Día siguen sin ser del agrado del público general que apoya al Cuarto Noche. Sin embargo, el lobo mayor de dicho team tampoco ha sido favorecido debido a una presunta guerra sucia en su contra que ocurrió durante los últimos días donde ex parejas del primer actor lo han señalado de fuertes polémicas asociadas a violencia.

En medio de estos duros señalamientos, el que mayor posibilidades tiene de ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 es Shiky, ya que la ex pareja de Eugenio Derbez y el villano de telenovelas de Televisa van en la delantera en la mayoría de las encuestas digitales consultadas hasta la hora de publicación original de esta nota.

Noveno eliminado de La Casa
Noveno eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 sigue sin rumbo fijo: Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala en la mira (ViX)

¿Quién es Shiky?

Clement, mejor conocido en redes sociales y el medio artístico nacional como Shiky, es un actor, conductor y comediante español que reside en México desde hace más de 10 años.

De acuerdo con la información disponible en la página de su representante, comenzó su carrera en 1998 cuando debutó como conductor en Telehit.

En 2013, colaboró con Facundo en ellate night show‘ Turnocturno 8′, experiencia que lo consolidó en la escena del entretenimiento nacional, y el programa de radio ‘¡Ya Párate!’ durante aproximadamente cinco años.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaDalílah PolancoAlexis AyalaAarón MercuryAldo De NigrisShikyLa Casa de los Famosos México 2025En Vivo24/7mexico-entretenimientoViX

Más Noticias

Asesinan a abogado del Ministerio Público en Culiacán

El funcionario fue víctima de un ataque armado en la colonia 5 de Mayo, sumándose a la ola de violencia que afecta a servidores públicos en la entidad

Asesinan a abogado del Ministerio

Confirman muerte del doctor Óscar Uriel y asciende a 31 la cifra de fallecidos en explosión del Puente de la Concordia

Varios afectados continúan bajo observación médica debido a la gravedad de las quemaduras que recibieron durante el siniestro

Confirman muerte del doctor Óscar

Huemanzin Rodríguez, será homenajeado del 53° Cervantino por su aporte al periodismo cultural

El periodista, figura clave en la difusión cultural, será recordado en la ceremonia inaugural y en actividades paralelas, incluyendo un conversatorio y una programación especial en Canal 22

Huemanzin Rodríguez, será homenajeado del

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la historia y que se conmemoran este día

Efemérides 28 de septiembre: se

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a abogado del Ministerio

Asesinan a abogado del Ministerio Público en Culiacán

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

Entre sorpresas y festejos: así fue la penúltima semana en La Casa de los Famosos

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”