Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras ocho Galas de Eliminación, la novena marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 28 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025 ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X -antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 28 de septiembre.

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris (IG: @lacasadelosfamososmx)

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris.

Noveno eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 sigue sin rumbo fijo: Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala en la mira

Como algunos ya lo pronosticaban desde el pasado miércoles 24 de septiembre cuando se llevó a cabo la última gala de nominación, el factor de que casi todos los habitantes estuvieran en la novena placa provocó una masiva división de votos de la cual al menos tres famosos se han visto duramente afectados.

Ellos son Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala, pues los dos integrantes del Cuarto Día siguen sin ser del agrado del público general que apoya al Cuarto Noche. Sin embargo, el lobo mayor de dicho team tampoco ha sido favorecido debido a una presunta guerra sucia en su contra que ocurrió durante los últimos días donde ex parejas del primer actor lo han señalado de fuertes polémicas asociadas a violencia.

En medio de estos duros señalamientos, el que mayor posibilidades tiene de ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 es Shiky, ya que la ex pareja de Eugenio Derbez y el villano de telenovelas de Televisa van en la delantera en la mayoría de las encuestas digitales consultadas hasta la hora de publicación original de esta nota.

Noveno eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 sigue sin rumbo fijo: Dalílah Polanco, Shiky y Alexis Ayala en la mira (ViX)

¿Quién es Shiky?

Clement, mejor conocido en redes sociales y el medio artístico nacional como Shiky, es un actor, conductor y comediante español que reside en México desde hace más de 10 años.

De acuerdo con la información disponible en la página de su representante, comenzó su carrera en 1998 cuando debutó como conductor en Telehit.

En 2013, colaboró con Facundo en ellate night show‘ Turnocturno 8′, experiencia que lo consolidó en la escena del entretenimiento nacional, y el programa de radio ‘¡Ya Párate!’ durante aproximadamente cinco años.