México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

Guardar
14:18 hsHoy

Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de Televisa son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del noveno eliminado
Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras ocho Galas de Eliminación, la novena marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 28 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Leer la nota completa
13:34 hsHoy

Ellos son los habitantes en riesgo de última eliminación en La Casa de los Famosos México

Mientras tanto, la tensión persiste para los nominados que permanecen en riesgo de eliminación: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris. El público será el encargado de decidir, mediante sus votos, quiénes continuarán en la competencia y quién abandonará la casa a tan solo una semana de la gran final.

Aunque tanto Abelito como Mar Contreras ya tienen asegurada su presencia en la última semana de competencia, su pase definitivo a la final dependerá de la decisión del público, que adquiere un papel cada vez más determinante en esta fase del programa.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)
13:33 hsHoy

Abelito se suma a Mar Contreras como finalista

La emoción en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un nuevo punto álgido cuando Abelito se aseguró el puesto de segundo finalista, un logro que coincidió con la reciente visita de sus padres y la celebración de su cumpleaños, intensificando la alegría del participante.

Abelito recibió su triunfo y
Abelito recibió su triunfo y posicionamiento como segundo finalista como un regalo de cumpleaños.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025En Vivo24/7ViXTelevisaGalilea MontijoDalílah PolancoShikyAlexis AyalaAarón MercuryAldo De Nigrismexico-entretenimiento

Últimas noticias

Alcaldías deben garantizar certeza jurídica para locatarios de mercados públicos

Legisladoras de Morena presentaron una propuesta para que se instauren procedimientos transparentes y accesibles para los locatarios capitalinos

Alcaldías deben garantizar certeza jurídica

PAN acusa a la CFE y exige informe de transparencia tras apagones en la Península de Yucatán

El partido de oposición señaló que las irregularidades en el sistema eléctrico son consecuencia de la ‘corrupción’ en la institución

PAN acusa a la CFE

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

El conductor de TUDN aclaró rumores en tornos a su estado de salud ante el surgimiento de noticias alarmistas

Toño de Valdés reaparece en

Oaxaca: la confesión de una niña de cinco años permitió que su presunto abusador enfrentara la justicia

El proceso judicial inició tras la denuncia del padre, quien tenía la custodia provisional de la menor

Oaxaca: la confesión de una

Caviar mexicano: el alimento que posee 80 por ciento de proteína y cero grasa, ideal para aumentar masa muscular

Este alimento de origen prehispánico una alternativa natural para quienes buscan incrementar músculo sin aumentar su ingesta calórica

Caviar mexicano: el alimento que

ÚLTIMAS NOTICIAS

El incómodo momento de Sofía

El incómodo momento de Sofía Zámolo por el comentario de Mirtha Legrand sobre el nombre de su hija: “No digo que sea feo...”

Triple femicidio narco: la madre de una de las víctimas puso en duda la autoría de “Pequeño J”

Qué significa soñar con personas fallecidas, según la psicología y la inteligencia artificial

Entre la nostalgia y la fortaleza, el sentido mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila: “Juntas podemos volar mejor”

Consejos para cargar el smartphone más rápido sin dañar la batería

INFOBAE AMÉRICA

Efemérides 28 de septiembre: se

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Kunal Nayyar revela cómo las risas con Simon Helberg marcaron el rodaje de “The Big Bang Theory”

La ciencia desmiente mitos sobre gamers y salud psicológica en relación a los videojuegos

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y desaparecidos por los tifones en Asia

DEPORTES

Racing recibirá a Independiente en

Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Red Bull podría revolucionar el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 con la llegada de un piloto de McLaren

El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes

Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento

Argentina enfrentará a Cuba en su estreno por el Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones