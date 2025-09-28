La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: última eliminación previo a la final en la mira de fraude

La emoción en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un nuevo punto álgido cuando Abelito se aseguró el puesto de segundo finalista, un logro que coincidió con la reciente visita de sus padres y la celebración de su cumpleaños, intensificando la alegría del participante.

Aunque tanto Abelito como Mar Contreras ya tienen asegurada su presencia en la última semana de competencia, su pase definitivo a la final dependerá de la decisión del público, que adquiere un papel cada vez más determinante en esta fase del programa.

Mientras tanto, la tensión persiste para los nominados que permanecen en riesgo de eliminación: Dalílah Polanco , Shiky , Alexis Ayala , Aarón Mercury y Aldo De Nigris . El público será el encargado de decidir, mediante sus votos, quiénes continuarán en la competencia y quién abandonará la casa a tan solo una semana de la gran final.

Ellos son los habitantes en riesgo de última eliminación en La Casa de los Famosos México

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025 . Tras ocho Galas de Eliminación, la novena marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa . Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 28 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

