Mes del testamento 2025: este es el último día para realizar el trámite con descuentos de hasta 50 por ciento

Este sería el último día para acceder a descuentos de hasta el 50% para realizar el testamento en México.

Durante septiembre se lleva a cabo la campaña “Mes del Testamento 2025”, periodo en el que se promueven facilidades para tramitar este documento con descuentos de hasta el 50 por ciento respecto al precio regular.

El testamento permite a cualquier persona otorgar instrucciones claras sobre el destino de sus bienes y derechos, como casas, terrenos, vehículos y cuentas bancarias, así como designar a quienes participarán en la ejecución de esas disposiciones.

El martes 30 de septiembre será el último día de esta campaña implementada por el gobierno federal, por lo que desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha invitado a la ciudadanía a realizar este trámite.

No se requiere poseer un patrimonio considerable para realizar un testamento. El trámite está dirigido a quienes buscan prevenir conflictos familiares y asegurar que su voluntad quede debidamente registrada.

Durante el mes patrio, se brindan asesorías gratuitas en notarías, convirtiéndose en una oportunidad para resolver dudas y formalizar el documento a un costo reducido.

Ante la ausencia de testamento, los herederos mantienen sus derechos legales, pero enfrentan procesos más largos, complejos y costosos ante instancias judiciales. La autoridad define el destino de los bienes, lo cual puede derivar en desgastes emocionales y económicos para los familiares del fallecido.

La selección de la notaría puede efectuarse a través del directorio disponible en el sitio web del Notariado Mexicano, así lo confirmó la Profeco. El costo oscila entre $1,160 y $3,734 pesos, dependiendo del estado. El notario elabora el documento de acuerdo con la información proporcionada y posteriormente lo inscribe en el Archivo General de Notarías o el Registro Público de la Propiedad, según el caso.

Durante la campaña "Septiembre, Mes del Testamento" las personas pueden obtener hasta el 50% de descuento.

El testamento puede modificarse tantas veces como el interesado lo desee; cada vez que se otorga uno nuevo, el anterior queda automáticamente sin efecto. La Profeco invita a la población a aprovechar la campaña “Septiembre, mes del testamento”, así como los servicios gratuitos y descuentos disponibles en notarías, e informa que pueden solicitar información adicional en el Colegio de Notarios estatal para conocer la existencia de programas especiales o jornadas notariales.

Ventajas de elaborar un testamento

Aunque algunas personas mantienen estigmas sobre este trámite, el gobierno de México ha compartido algunas de las ventajas, por lo que en este artículo se enlistan:

Permite decidir quiénes recibirán los bienes y en qué proporción.

Evita procesos legales complejos y costosos, como el juicio sucesorio intestamentario.

Reduce tiempos y trámites para la transmisión de los bienes.

Brinda certeza jurídica a los herederos.

Ayuda a prevenir conflictos familiares relacionados con la herencia.

Es un acto personal, revocable y libre, lo que permite modificarlo si cambia la voluntad del testador.

Otorga tranquilidad a los familiares y asegura la protección del patrimonio.