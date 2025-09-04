Mes del testamento en México: estos son los beneficios para obtener un descuento del 50 por ciento durante septiembre de 2025

La campaña para realizar el testamento con algún beneficio estará activa todo el mes de septiembre.

El testamento constituye una medida de responsabilidad al garantizar la protección del patrimonio familiar. Al elaborar este documento, las personas pueden asegurar que sus bienes, independientemente de su valor, sean entregados conforme a su voluntad, evitando problemas legales para sus familiares.

Desde 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano trabajan conjuntamente para impulsar la cultura del testamento en México. Esta colaboración tiene como propósito ofrecer certeza jurídica y salvaguardar el derecho de las personas a heredar de manera segura y ordenada.

En 2025, se realiza la vigésima tercera edición de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”. Durante este periodo, el Gobierno de México, los gobiernos de las 32 entidades federativas y las notarías del país coordinan acciones para brindar facilidades especiales a quienes deseen llevar a cabo este trámite.

Rosa Icela anuncia el arranque a nivel nacional de “Septiembre, Mes del Testamento”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, convocó a la ciudadanía a participar en la campaña nacional Septiembre, Mes del Testamento, destacando que este documento es un acto de responsabilidad para garantizar tranquilidad a los seres queridos. Acompañada del presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, indicó que el testamento es un medio para expresar la voluntad de una persona y fomenta la construcción de paz en las familias mexicanas.

En la vigésima tercera edición de la campaña, cuyo lema para 2025 es “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”, la titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Colegio facilita asesoría jurídica gratuita y la reducción de honorarios notariales durante septiembre. Rodríguez subrayó que el testamento previene divisiones familiares, proporciona certeza jurídica y evita disputas por herencias.

Durante la campaña "Septiembre, Mes del Testamento" las personas pueden obtener hasta el 50% de descuento.

La secretaria señaló que la inscripción de los testamentos se realiza en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, administrado por la Secretaría de Gobernación, con más de 7.5 millones de registros hasta agosto, de los cuales la mitad corresponde a la campaña anual. Este mes, las notarías extienden sus horarios y ofrecen atención los sábados para facilitar el proceso a los interesados.

Beneficios y requisitos para testamentar en septiembre 2025

Durante la campaña Septiembre, Mes del Testamento, es posible acceder a descuentos de hasta 50% sobre el costo habitual de un testamento y recibir asesoría jurídica gratuita por parte de notarias y notarios públicos en todo el país, quienes atienden inquietudes de manera personalizada. La mayoría de las notarías extienden su atención a los sábados, facilitando el trámite a quienes no pueden acudir entre semana.

El trámite ofrece la seguridad de que la voluntad de cada persona será respetada y que sus seres queridos quedarán protegidos en materia patrimonial. Se enfatiza la importancia de agilizar el proceso para asegurar la tranquilidad familiar, invitando a la ciudadanía a acudir a la notaría pública de su preferencia para garantizar el destino de sus bienes.

Para participar en esta campaña, las personas deben contar con la edad legal para testar, que en más de la mitad de los estados comienza a los 18 años, acudir a la notaría elegida con una identificación oficial y manifestar de manera expresa su voluntad.