Oro y plata: así se compran y venden las onzas este viernes

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

El oro y la plata son dos codiciados metales preciosos en los que mucha gente confía a la hora de hacer una inversión que resista, un poco más, los estragos de la inflación que golpea a prácticamente todo el mundo.

La forma más común para hacerse del oro y plata es a través de monedas, cuyo valor cambia diariamente debido a la cotización de ambos metales preciosos a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

Por eso, en Infobae México damos a conocer la cotización de las monedas de oro y plata. Estos son los precios para este viernes 26 de septiembre.

Oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el costo de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 73.300 pesos y vende en 86.300 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 864 pesos y venden en 964 pesos, este 26 de septiembre.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 72.715 pesos en compra y 88.068 pesos en venta; el Azteca de oro en 29.086 pesos la compra y 35.227 la venta; el Hidalgo de oro en 14.543 pesos en compra y 17.614 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 834.85 pesos la venta y 486 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 89.973 pesos y 999 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

