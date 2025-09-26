Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

| Instagram / @soyangiemilleroficial_

La Comisión de Búsqueda de la CDMX, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), confirmaron que Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller e identificada como pareja sentimental del cantante colombiano B-King, se encuentra desaparecida después de que fuera la última persona que viera con vida al artista antes de ser asesinado y hallaran su cuerpo ―junto con el del cantante conocido como Regio Clown− en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

El documento expedido por dicha autoridad enmarca que la influencer y creadora de contenido para adultos se en encuentra desaparecida desde el pasado 23 de septiembre de 2025. Así mismo, se detalla que la última vez que se le pudo localizar se encontraba en la región de Santa Cruz Atoyac, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información publicada por Infobae Colombia, hasta ahora, se desconoce el destino de Miller, la actriz venezolana que estuvo junto a Bayron Sánchez Salazar —nombre real de B-King— en sus días antes de ser hallado sin vida en México. Ninguno de sus familiares o personas cercanas ha logrado comunicarse con ella desde el incidente.

| Facebook / Comisión de Búsqueda CDMX

Por ello, su ausencia prolongada ha despertado inquietud y especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido tras los hechos.

Información en desarrollo...