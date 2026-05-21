México

Detienen a exfuncionaria de Cuauhtémoc Blanco por desvío de 19 millones de pesos

La detención ocurrió después de que autoridades identificaran operaciones de compraventa de predios que alteraron el equilibrio regional en la Riviera morelense

Guardar
Google icon
La exfuncionaria ya fue presentada ante las autoridades competentes de la entidad.
La exfuncionaria ya fue presentada ante las autoridades competentes de la entidad. (FB Fiscalía Anticorrupción de Morelos)

Este jueves, se dio a conocer la detención de Elizabeth Marina ‘N’, exjefa del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), por acusaciones de presunta corrupción en el Lago de Tequesquitengo.

La exfuncionaria estatal, vinculada al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es señalada por su posible participación en el presunto desvío de más de 19 millones de pesos originalmente destinados al desarrollo de la región.

PUBLICIDAD

¿Qué sucedió?

Elizabeth Marina ‘N’, quien fungió como responsable del área contable del Filateq, fue detenida en cumplimiento de una orden judicial, luego de que las autoridades detectaran irregularidades financieras en 2022. El dinero, de acuerdo con las investigaciones, estaba asignado a proyectos de desarrollo en el Lago de Tequesquitengo, pero habría sido desviado, lo que derivó en la intervención de instancias encargadas de combatir la corrupción en el estado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ejecutaron la orden de aprehensión contra Elizabeth Marina ‘N’. Las investigaciones señalan su presunta participación en los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.

PUBLICIDAD

La mujer deberá rendir cuentas a las autoridades.
La mujer deberá rendir cuentas a las autoridades. (FB Fiscalía Anticorrupción de Morelos)

Según las indagatorias de la FECC, durante 2022, la exjefa contable habría intervenido en el desvío de más de 19 millones de pesos del fideicomiso, recursos que debían ser utilizados en la llamada “Riviera morelense”. Tras revelarse estas anomalías, un Ministerio Público especializado obtuvo de un juez la orden para su captura, que ya fue cumplida.

La detención de Elizabeth Marina ‘N’ se suma a la captura previa de Dionicio Emanuel ‘N’, exdirector del Filateq también bajo la administración de Blanco. Su detención marcó el arranque de investigaciones sobre una presunta red dedicada al saqueo de reservas territoriales y recursos públicos vinculados al fideicomiso responsable del desarrollo turístico del Lago de Tequesquitengo.

mariana mariana las balla
La zona debía obtener estos fondos para mantenerse en buen estado. (Foto: Wikimedia/PTIX)

¿Qué sigue para la exfuncionaria?

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación que apuntan a un esquema de corrupción más amplio en el Filateq, que excede el desvío de recursos públicos. Estas líneas consideran que durante la pasada administración estatal el fideicomiso habría servido como plataforma para beneficiar a funcionarios y allegados a través de la venta irregular de terrenos de alto valor en el Lago de Tequesquitengo.

Entre las prácticas señaladas en el caso, destacan:

  • Venta de terrenos a precios menores a los valores de mercado
  • Procesos con irregularidades en la escrituración de predios
  • Favorecimiento a integrantes de la administración estatal y personas del entorno político

Como resultado de estas operaciones irregulares, la investigación sostiene que se afectó el patrimonio estatal para beneficio de funcionarios y actores conectados al poder durante el sexenio de Blanco.

La aprehensión de Elizabeth Marina ‘N’ representa un paso más en la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos para reforzar las investigaciones sobre el manejo de fondos y la posible existencia de una red financiera y administrativa que habría facilitado tanto el desvío de recursos públicos como la entrega irregular de propiedades en la región.

Temas Relacionados

MorelosDesvío de Recursos PúblicosCorrupciónCuauhtémoc Blancomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres en motocicleta dispararon contra un conductor en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

La influencer habló sobre las especulaciones que surgieron en redes sociales y explicó por qué decidió aclarar las versiones relacionadas con supuestas prácticas religiosas

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

En esta temporada, no solo los humanos deben cuidarse a ellos, sino también a sus mascotas para que no afecte su bienestar

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 34 emisiones este miércoles 20 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 34 emisiones este miércoles 20 de mayo

Reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez, desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla

La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo, cuando acudió junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”

Reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez, desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

Liliana y Amalia, las únicas mujeres sancionadas por Estados Unidos en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, provoca alarma entre los habitantes: policías estatales fueron agredidos

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

¡Ha, maniaco! Cibernético responde al reto de Poncho de Nigris para subirse al Ring Royale

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

Fátima Bosch convivió con Giovanni Laguna días antes de la brutal golpiza a Miss Venezuela

DEPORTES

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

Barcelona vs OL Lyonnes: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Women´s Champions League desde México

América se enfrentará al Washington Spirit en la final de la CONCACAF W Champions Cup