Detienen a exfuncionaria de Cuauhtémoc Blanco por desvío de 19 millones de pesos

La exfuncionaria ya fue presentada ante las autoridades competentes de la entidad. (FB Fiscalía Anticorrupción de Morelos)

Este jueves, se dio a conocer la detención de Elizabeth Marina ‘N’, exjefa del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), por acusaciones de presunta corrupción en el Lago de Tequesquitengo.

La exfuncionaria estatal, vinculada al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es señalada por su posible participación en el presunto desvío de más de 19 millones de pesos originalmente destinados al desarrollo de la región.

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¿Qué sucedió?

Elizabeth Marina ‘N’, quien fungió como responsable del área contable del Filateq, fue detenida en cumplimiento de una orden judicial, luego de que las autoridades detectaran irregularidades financieras en 2022. El dinero, de acuerdo con las investigaciones, estaba asignado a proyectos de desarrollo en el Lago de Tequesquitengo, pero habría sido desviado, lo que derivó en la intervención de instancias encargadas de combatir la corrupción en el estado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ejecutaron la orden de aprehensión contra Elizabeth Marina ‘N’. Las investigaciones señalan su presunta participación en los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.

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La mujer deberá rendir cuentas a las autoridades. (FB Fiscalía Anticorrupción de Morelos)

Según las indagatorias de la FECC, durante 2022, la exjefa contable habría intervenido en el desvío de más de 19 millones de pesos del fideicomiso, recursos que debían ser utilizados en la llamada “Riviera morelense”. Tras revelarse estas anomalías, un Ministerio Público especializado obtuvo de un juez la orden para su captura, que ya fue cumplida.

La detención de Elizabeth Marina ‘N’ se suma a la captura previa de Dionicio Emanuel ‘N’, exdirector del Filateq también bajo la administración de Blanco. Su detención marcó el arranque de investigaciones sobre una presunta red dedicada al saqueo de reservas territoriales y recursos públicos vinculados al fideicomiso responsable del desarrollo turístico del Lago de Tequesquitengo.

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La zona debía obtener estos fondos para mantenerse en buen estado. (Foto: Wikimedia/PTIX)

¿Qué sigue para la exfuncionaria?

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación que apuntan a un esquema de corrupción más amplio en el Filateq, que excede el desvío de recursos públicos. Estas líneas consideran que durante la pasada administración estatal el fideicomiso habría servido como plataforma para beneficiar a funcionarios y allegados a través de la venta irregular de terrenos de alto valor en el Lago de Tequesquitengo.

Entre las prácticas señaladas en el caso, destacan:

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Venta de terrenos a precios menores a los valores de mercado

Procesos con irregularidades en la escrituración de predios

Favorecimiento a integrantes de la administración estatal y personas del entorno político

Como resultado de estas operaciones irregulares, la investigación sostiene que se afectó el patrimonio estatal para beneficio de funcionarios y actores conectados al poder durante el sexenio de Blanco.

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La aprehensión de Elizabeth Marina ‘N’ representa un paso más en la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos para reforzar las investigaciones sobre el manejo de fondos y la posible existencia de una red financiera y administrativa que habría facilitado tanto el desvío de recursos públicos como la entrega irregular de propiedades en la región.