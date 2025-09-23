Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre. (Instagram)

La desaparición y posterior asesinato de Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) y Bayron Sánchez Salazar (B King), dos músicos colombianos que se encontraban en México, ha causado conmoción en ambos países.

Tras ser vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México, sus cuerpos fueron localizados este 22 de septiembre sobre la Carretera Federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México. Junto a ellos se encontraba un narcomensaje, presuntamente escrito por el Cártel de La Familia Michoacana, lo que ha desatado diversas especulaciones sobre el caso.

Fueron a ver a un “comandante”

Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

El 11 de septiembre, B King viajó desde Medellín a la Ciudad de México junto a su mánager Juan Camilo Gallego para una serie de presentaciones por las celebraciones patrias en las que también estaría acompañado de su amigo el DJ Regio Clown.

La tarde del 16 de septiembre, B King y Regio Clown acudieron al gimnasio Smart Fit de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. El periodista Carlos Jiménez difundió la última foto juntos que se tomaron en las instalaciones.

Poco después de las cuatro de la tarde ambos comunicaron a sus familiares y equipo que tenían planeado ir a almorzar y reunirse con unas personas. Gallego detalló que el último mensaje de B King fue para avisar sobre el encuentro, y tras la ausencia de respuestas, él mismo inició la denuncia de desaparición formal pasadas 24 horas.

En una conversación de WhatsApp revelada por el periodista Carlos Jiménez, Regio Clown avisó a su pareja que asistiría a una comida con varias personas, entre ellas alguien apodado “el comandante” y un hombre llamado Mariano, conocido por un amigo en común de nombre Sergio. Aunque en la conversación no se menciona a B King, cabe recalcar que ambos desaparecieron y fueron hallados sin vida juntos.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

En el chat, la pareja de Regio Clown le pedía que le enviara su ubicación en tiempo real y evitar cualquier sitio privado. Regio Clown respondió: “No confío en nadie” y más adelante, “Pero hay que hacer negocios”.

Añadió el contacto “Mariano Escolta”, descrito como trabajador del comandante y conocido de Sergio. Finalmente, respondió: “Solo lugares públicos, amor, obvio”.

Dichos mensajes fueron enviados los primeros minutos pasadas las tres de la tarde. Según el conductor de c4 en alerta, los músicos se fueron del lugar a bordo de un taxi.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

El mánager de B King explicó además que la última señal del teléfono del cantante lo ubicó en la zona de Iztapalapa, a unos 45 minutos del gimnasio Smart Fit donde ambos artistas entrenaron esa tarde. La última comunicación de B King con allegados fuera del círculo musical fue con una modelo residente en Miami, Carolina Londoño, a quien le envió un mensaje en el que dijo: “Tengo que contarte algo” poco después de las cinco de la tarde, sin que la conversación continuara.

El hallazgo sin vida

El 17 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó dos cuerpos sobre la carretera México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán. Los restos se encontraban en una barcina de polipropileno tejida de color blanco y dentro de bolsas plásticas negras, tirados a un costado de la vialidad.

La ropa y los tatuajes fueron determinantes para el reconocimiento de las víctimas; el proceso de confronta genética posterior confirmó oficialmente la identidad de ambos artistas.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Junto a los cuerpos apareció un narcomensaje presuntamente firmado por La Familia Michoacana, grupo designado el pasado mes de febrero como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El mensaje contenía acusaciones directas, señalando a los colombianos de ser “chapulines” y “vendedores”.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó oficialmente que, en coordinación con la Fiscalía mexiquense, se integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio, enfocada en esclarecer los responsables y móvil del crimen, así como en reconstruir la ruta tomada esa tarde por las víctimas.