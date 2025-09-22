México

Hallan muertos a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown en Edomex

Familiares de Bayron Sánchez Salazar reconocieron el cuerpo en Tlalnepantla

Por Luis Contreras

Los hombres desaparecidos en territorio mexicano (Comisión de Búsqueda CDMX)

Los cuerpos de dos hombres de origen colombiano, identificados como Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown, fueron hallados en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó el hallazgo de los hombres sin vida, quienes fueron ubicadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán y para el 22 de septiembre los familiares de Bayron Sánchez reconocieron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas”, señala la Fiscalía capitalina.

A través de la recopilación de testimonios y la revisión de videos fue establecida la hipótesis de que el último paradero de los artistas colombianos habría sido en el Edomex.

Desaparecieron en Polanco (Facebook(Comisión de Búsqueda de Personas CDMX)

Gustavo Petro solicitó ayuda de Sheinbaum para hallarlos con vida

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para localizarlos con vida el pasado 21 de septiembre y un día después fue reportado el hallazgo de los cuerpos.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron el hallazgo de los cuerpos en territorio mexiquense, será la FGJ-CDMX, en colaboración con su homologa del Edomex, la encargada de realizar las investigaciones.

“Asesinaron a nuestra juventud”: Petro

Poco después de las 3:00 de la tarde, el presidente Gustavo Petro público un mensaje en el que criticó la política prohibicionista de la “guerra contra las drogas

(X/@petrogustavo)

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos“, añadió.

Horas antes, Claudia Sheinbaum declaró que diversas instituciones de seguridad estaban a cargo de las averiguaciones por la desaparición de los colombianos.

"No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", destacó Sheinbaum.

Mensaje de B King en sus redes sociales antes de desaparecer en México. (Instagram: bkingoficial)

Desaparición fue en la CDMX, no en Sonora

En un primer momento, Gustavo Petro señaló que los músicos habrían desaparecido en Sonora. Las autoridades de dicha entidad respondieron que los músicos no acudieron ni desparecieron en la entidad y que las averiguaciones estaban a cargo de las autoridades de la Ciudad de México.

"No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora", indicó la Fiscalía de dicho estado.

