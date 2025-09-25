México

UNAM cancela festival “Música contra el olvido” tras los hechos ocurridos en CCH Sur

La decisión partió de la solidaridad con los acontecimientos en donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó lesionado

Por Jesús Tovar Sosa

La Máxima Casa de Estudios
La Máxima Casa de Estudios informó sobre la cancelación del evento. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La decisión de cancelar el festival Música Contra el Olvido ha marcado el inicio de la cuarta edición del Festival CulturaUNAM con un tono de duelo y reflexión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La suspensión de este evento, que se iba a celebrar el 27 y 28 de septiembre en Las Islas del campus central de Ciudad Universitaria, responde directamente a los hechos violentos ocurridos el lunes 22 de septiembre en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur), donde un estudiante perdió la vida y un trabajador administrativo resultó herido tras una presunta agresión directa.

La Coordinación de Difusión Cultural UNAM (CulturaUNAM) comunicó que la cancelación del festival es una medida solidaria ante la tragedia reciente.

La UNAM anunció la cancelación
La UNAM anunció la cancelación del evento programado para el siguiente fin de semana. Foto: (Cultura UNAM)

“CulturaUNAM lamenta los terribles sucesos que tuvieron lugar el lunes pasado en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, se une al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria, y continúa trabajando para reducir las violencias y a favor de una cultura de paz”, según el comunicado difundido este miércoles 24 de septiembre.

El ataque en el CCH Sur involucró a un estudiante identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, quien agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, en el estacionamiento del plantel. El joven falleció a causa de las heridas, mientras que un trabajador administrativo resultó lesionado al intentar contener la situación y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras investigaciones señalan que el agresor, cubierto con una capucha, intentó escapar y, al verse perseguido, subió a un edificio y se arrojó, lo que provocó fracturas en ambas piernas.

A raíz de estos hechos, las actividades en el plantel CCH Sur permanecen suspendidas y la comunidad universitaria se encuentra en luto. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, subrayó la necesidad de reforzar las medidas para garantizar que los espacios educativos sean seguros y libres de violencia.

Cultura UNAM se solidarizó con
Cultura UNAM se solidarizó con lo hechos ocurridos en CCH Sur, en donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó lesionado. Foto: (Cultura UNAM)

El festival Música Contra el Olvido iba a ser el evento inaugural del Festival CulturaUNAM y contaba con la participación de artistas como la trapera mexicana EMJAY, la cantante Luisa Almaguer y el percusionista senegalés Djiby Diabate. Durante dos días, el público habría podido disfrutar de una programación que incluía géneros como rock, son, jazz, bolero y pop, con la presencia de grupos como Los Eclipses y Victoria Sur.

A pesar de la cancelación de este concierto, el resto de las actividades programadas dentro del Festival CulturaUNAM continúan en pie. La cuarta edición del festival, que se desarrollará del 26 de septiembre al 11 de octubre, mantiene su propuesta de reunir una oferta cultural plural de alcance internacional, dirigida a diversas generaciones y sensibilidades.

Las autoridades universitarias reiteraron su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan a la reducción de la violencia y al fortalecimiento de una cultura de paz tanto dentro como fuera de los planteles educativos.

