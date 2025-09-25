México

Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

El cantante de regional mexicano habló con honestidad sobre el duelo que enfrenta junto a su esposa e hijos, mostrando una faceta vulnerable y llena de esperanza en medio de la adversidad

Por Armando Guadarrama

Guardar
Samuel Sarmiento, exintegrante de La
Samuel Sarmiento, exintegrante de La Banda Los Recoditos, enfrenta la pérdida de su hija Alana durante el octavo mes de gestación (IG)

El impacto emocional de la pérdida de un hijo marcó recientemente la vida de Samuel Sarmiento, reconocido cantante de regional mexicano y exintegrante de La Banda Los Recoditos, quien confirmó públicamente el fallecimiento de su hija Alana durante el octavo mes de gestación.

En un encuentro con los medios de comunicación, donde estuvo presente el reportero Edén Dorantes, el artista compartió que la tragedia ocurrió en junio, apenas unas semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento.

La noticia fue dada a conocer por el propio Samuel Sarmiento, quien relató que la gestación de su esposa había alcanzado los ocho meses cuando, de manera inesperada, el corazón de la bebé dejó de latir. El cantante explicó que la causa del deceso fue la interrupción repentina de los latidos fetales, lo que sumió a su familia en un profundo duelo.

A pesar de la pérdida,
A pesar de la pérdida, Sarmiento sigue activo en la música y promociona su nuevo tema 'Ya te olvidé' (IG)

Apenas van a ser tres meses de la pérdida de mi princesa. Mi esposa estaba embarazada, ya teníamos 8 meses de embarazo, a un mes de que naciera mi princesa, y lamentablemente, su corazoncito dejó de latir; fue algo que me rompió el corazón como no te imaginas. Perder un hijo, no no tengo palabras para describirlo, la verdad es algo que que nunca voy a superar”, expresó Sarmiento ante los medios.

El cantante también abordó el proceso de afrontamiento que ha vivido junto a su familia tras la pérdida. Destacó el apoyo recibido de su esposa y sus hijos, quienes han sido un pilar fundamental para sobrellevar el dolor.

Creo que a nadie le deseo eso, es un dolor terrible que te inunda y te sientes ahogar y a veces sientes ganas hasta de morirte, del dolor (...) creo que es un angelito que tengo arriba en el cielo que me está iluminando. Quiero pensar que está en un buen lugar y, algún día, ojalá pueda encontrarme con mi princesa”, manifestó Samuel Sarmiento durante la conversación con los reporteros.

El cantante de regional mexicano
El cantante de regional mexicano compartió el doloroso proceso de duelo y el apoyo de su familia tras la tragedia (IG)

A pesar de la difícil situación personal, Sarmiento continúa activo en el ámbito musical. Actualmente se encuentra promocionando el tema ‘Ya te olvidé’, grabado en estilo norteño-banda. Además, anunció que tiene previstas colaboraciones con artistas como Edwin Luna, Mario Bautista y un intérprete colombiano, así como la grabación de un tema junto a Mariana Seoane.

Temas Relacionados

Samuel SarmientoLos Recoditosmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué tan bueno es en realidad usar aceite de coco en la cara?

Su uso adquirió popularidad debido a los múltiples beneficios que aporta para la salud, aunque algunos expertos señalan que no es adecuado para la piel

¿Qué tan bueno es en

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

El habitante de “Día” se volvió tendencia tras mandar a todo el Cuarto Noche a la placa

Los mejores memes que dejó

Gobierno de México implementa “México te abraza”, asistencia inmediata por WhatsApp para migrantes repatriados

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó el procedimiento para utilizar esta herramienta de chatbot

Gobierno de México implementa “México

Adopciones Aragón suspende labores de rescate por deuda veterinaria superior a los 100 mil pesos

Gracias al respaldo de la comunidad, ya se ha logrado cubrir una parte del monto total; sin embargo, aún se requiere apoyo urgente para garantizar la continuidad del proyecto

Adopciones Aragón suspende labores de

Exdiputada encara a Hilda Araceli Brown para pedirle que se separe del cargo: “Ya no me acose”, le responde

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue acusada por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “La Mayiza”

Exdiputada encara a Hilda Araceli
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

DEPORTES

David Faitelson defiende a Kevin

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich