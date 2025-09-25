Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

Samuel Sarmiento, exintegrante de La Banda Los Recoditos, enfrenta la pérdida de su hija Alana durante el octavo mes de gestación (IG)

El impacto emocional de la pérdida de un hijo marcó recientemente la vida de Samuel Sarmiento, reconocido cantante de regional mexicano y exintegrante de La Banda Los Recoditos, quien confirmó públicamente el fallecimiento de su hija Alana durante el octavo mes de gestación.

En un encuentro con los medios de comunicación, donde estuvo presente el reportero Edén Dorantes, el artista compartió que la tragedia ocurrió en junio, apenas unas semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento.

La noticia fue dada a conocer por el propio Samuel Sarmiento, quien relató que la gestación de su esposa había alcanzado los ocho meses cuando, de manera inesperada, el corazón de la bebé dejó de latir. El cantante explicó que la causa del deceso fue la interrupción repentina de los latidos fetales, lo que sumió a su familia en un profundo duelo.

A pesar de la pérdida, Sarmiento sigue activo en la música y promociona su nuevo tema 'Ya te olvidé' (IG)

“Apenas van a ser tres meses de la pérdida de mi princesa. Mi esposa estaba embarazada, ya teníamos 8 meses de embarazo, a un mes de que naciera mi princesa, y lamentablemente, su corazoncito dejó de latir; fue algo que me rompió el corazón como no te imaginas. Perder un hijo, no no tengo palabras para describirlo, la verdad es algo que que nunca voy a superar”, expresó Sarmiento ante los medios.

El cantante también abordó el proceso de afrontamiento que ha vivido junto a su familia tras la pérdida. Destacó el apoyo recibido de su esposa y sus hijos, quienes han sido un pilar fundamental para sobrellevar el dolor.

“Creo que a nadie le deseo eso, es un dolor terrible que te inunda y te sientes ahogar y a veces sientes ganas hasta de morirte, del dolor (...) creo que es un angelito que tengo arriba en el cielo que me está iluminando. Quiero pensar que está en un buen lugar y, algún día, ojalá pueda encontrarme con mi princesa”, manifestó Samuel Sarmiento durante la conversación con los reporteros.

El cantante de regional mexicano compartió el doloroso proceso de duelo y el apoyo de su familia tras la tragedia (IG)

A pesar de la difícil situación personal, Sarmiento continúa activo en el ámbito musical. Actualmente se encuentra promocionando el tema ‘Ya te olvidé’, grabado en estilo norteño-banda. Además, anunció que tiene previstas colaboraciones con artistas como Edwin Luna, Mario Bautista y un intérprete colombiano, así como la grabación de un tema junto a Mariana Seoane.