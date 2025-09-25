México

¿Qué tan bueno es en realidad usar aceite de coco en la cara?

Su uso adquirió popularidad debido a los múltiples beneficios que aporta para la salud, aunque algunos expertos señalan que no es adecuado para la piel

Por Jazmín González

Guardar
El uso del aceite de
El uso del aceite de coco en el rostro adquirió popularidad en 2018. (Shutterstock)

El uso del aceite de coco en el cuidado del rostro se popularizó entre celebridades e influencers durante los últimos años, lo que ha generado preocupación entre algunos expertos en dermatología, quienes señalan que utilizarlo regularmente puede provocar obstrucción de poros y complicaciones cutáneas.

El dermatólogo Paul Dean explicó para “HealthyWay” que el aceite natural posee uno de los índices comedogénicos más altos dentro de su categoría; es decir, no puede absorberse ni penetrar los poros, pues permanece en la superficie sofocando la piel.

Asimismo, señaló que en la escala de productos de uso dermatológico, el aceite de coco tiene una calificación de cuatro, lo que quiere decir que es un producto comedogénico que produce imperfecciones.

El aceite de coco, pese
El aceite de coco, pese a su popularidad en redes sociales, puede favorecer la obstrucción de poros y desencadenar acné según dermatólogos. Foto: (iStock)

Por lo tanto, su uso puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos, debido a la capa grasa que forma sobre la piel, ocasionando un ambiente que resulta propicio para el desarrollo de infecciones.

Cuál es el principal uso de aceite de coco en la cosmetología

Comúnmente, el aceite de coco se promociona como desmaquillante por su capacidad para retirar productos resistentes al agua, pero el experto señala que su eficacia puede no ser real.

De acuerdo con el dermatólogo, al utilizarlo se encapsulan residuos de suciedad, maquillaje y células muertas sobre la epidermis, lo que impide una limpieza profunda del cutis.

Incluso utilizando métodos de limpieza doble o fórmulas potentes, es imposible eliminar completamente los residuos que deja el aceite de coco en la piel.

Especialistas advierten que el uso
Especialistas advierten que el uso frecuente de aceite de coco en el rostro puede dificultar la limpieza y facilitar problemas cutáneos. (Shutterstock España)

Además de su uso como desmaquillante, en algunos contextos se recomienda para tratar pieles sensibles o diversos tipos de lesiones, pero en cutis con tendencia al acné puede empeorar la situación.

“El aceite de coco actúa como un tapón que solamente dañará la piel propensa al acné”, detalló.

Ante los riesgos antes mencionados, se recomienda utilizar aceites con bajo índice comedogénico, como el aceite de rosa mosqueta, aceite de argán, karitéc y ricino. Asimismo, otras alternativas pueden ser el aceite de oliva y el de almendras.

Aunque suele recomendarse como desmaquillante,
Aunque suele recomendarse como desmaquillante, el aceite de coco es señalado por expertos por dejar residuos y crear un entorno propicio para bacterias. (Imagen ilustrativa Infobae/Shutterstock)

Por qué es común el uso del aceite de coco en el rostro

Usualmente, el aceite de coco se recomienda para el cuidado facial debido a su capacidad para hidratar y suavizar la piel, pues contiene ácido láurico, un compuesto con propiedades antimicrobianas que puede ayudar a combatir ciertas bacterias presentes en el rostro.

Algunas personas lo utilizan para aliviar la sequedad, reducir la descamación y suavizar zonas irritadas o afectadas por quemaduras solares, aunque su uso más común es como desmaquillante.

Temas Relacionados

Aceite de cocoDermatologíaCuidado facialPielCosméticaAcnéBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

El habitante de “Día” se volvió tendencia tras mandar a todo el Cuarto Noche a la placa

Los mejores memes que dejó

Gobierno de México implementa “México te abraza”, asistencia inmediata por WhatsApp para migrantes repatriados

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó el procedimiento para utilizar esta herramienta de chatbot

Gobierno de México implementa “México

Adopciones Aragón suspende labores de rescate por deuda veterinaria superior a los 100 mil pesos

Gracias al respaldo de la comunidad, ya se ha logrado cubrir una parte del monto total; sin embargo, aún se requiere apoyo urgente para garantizar la continuidad del proyecto

Adopciones Aragón suspende labores de

Exdiputada encara a Hilda Araceli Brown para pedirle que se separe del cargo: “Ya no me acose”, le responde

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue acusada por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “La Mayiza”

Exdiputada encara a Hilda Araceli

La “Casa Negra”, así era el sitio donde el futuro tlatoani ofrendaba su sangre a Cihuacóatl

La Casa Negra de Atzacualco es recreada a escala real, mostrando rituales y prácticas religiosas mexicas en Tenochtitlan

La “Casa Negra”, así era
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

DEPORTES

David Faitelson defiende a Kevin

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich