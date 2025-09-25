Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México que beneficia a adultos mayores de 65 años. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar representa un programa social implementado por el Gobierno de México, enfocado en brindar apoyo a personas adultas mayores en el país.

Cada dos meses, los beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos depositados en sus cuentas bancarias del Banco del Bienestar.

El objetivo de este programa consiste en ofrecer una vejez con condiciones dignas, para que este sector cuente con recursos ante sus necesidades económicas.

El Gobierno de México otorga la Pensión del Bienestar mediante la Secretaría del Bienestar, que se encarga de gestiones administrativas, pagos, registros y todo aspecto relacionado con este programa federal.

El pago de este mes de septiembre corresponde al quinto bimestre del 2025. Foto: Gobierno de México.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció el inicio de los pagos correspondientes a este mes.

Los depósitos se efectúan gradualmente conforme a la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria. Este pago corresponde al quinto bimestre de 2025, que abarca septiembre y octubre.

Ante la falta de información sobre los días de pago, muchos beneficiarios desean saber en qué inicial de apellido van los depósitos para la dispersión de septiembre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

¿En qué letra de beneficiarios de la Pensión del Bienestar se encuentra el pago de este mes de septiembre?

Hasta el momento de este jueves 25 de septiembre, los pagos de este mes ya se han realizado a todos los beneficiarios, por lo que absolutamente todas las personas que forman parte de este programa social ya han recibido la dispersión de 6 mil 200 pesos correspondiente.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, este jueves 25 de septiembre, toca el turno de los beneficiarios cuyos apellidos comience con las letras W, X, Y y Z, por lo que los depósitos finalizan en esta fecha.

Por lo tanto, no habrá pagos programados para este viernes 26 de septiembre de la Pensión del Bienestar del Gobierno de México.

Calendario de pago de la Pensión del Bienestar del mes de septiembre y octubre. Foto: Secretaría del Bienestar.

En conclusión: para este jueves 25 de septiembre, ya todos los beneficiarios han recibido el pago de la Pensión del Bienestar en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Es importante estar atentos a los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar para saber las siguientes fechas de pagos de la Pensión Bienestar del Gobierno de México. Se prevé que la siguiente ronda de dispersiones será en el mes de noviembre de este 2025, la cual corresponderá al sexto y último bimestre del año.