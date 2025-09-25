Línea 1 del Metro CDMX cierra la estación Candelaria este 24 de septiembre Crédito: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que durante la noche de este miércoles 24 de septiembre suspendieron el servicio en la estación Candelaria. Por medio de un comunicado difundido en redes sociales notificaron a los usuarios, pidieron tomar precauciones con sus trasladaos.

Sin dar muchos detalles al respecto de la suspensión del servicio de esta estación, la cuenta oficial del Metro CDMX publicó el siguiente mensaje: "Al momento se cierra la estación Candelaria de Línea 1. Toma previsiones“.

De inmediato algunos usuarios empezaron a cuestionar las razones de esta decisión, pues a lo largo del día el servicio operó de manera regular, no tuvo algún tipo de incidente para cancelar las paradas en la estación Candelaria.

¿Por qué cerraron la estación Candelaria de la Línea 1 del Metro CDMX?

El STC Metro tomó la decisión de cerrar la estación Candelaria debido a la proximidad con el Mercado de La Merced, este 24 de septiembre realizaron sus festejos por el 68 aniversario. Debido a los distintos festejos que se están llevando a cabo en los alrededores de este sitio, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, suspendieron la operación de la estación Candelaria y La Merced.

El Mercado de la Merced es reconocido como uno de los centros de abasto más grandes y tradicionales de la capital mexicana. Situado en la zona oriente del Centro Histórico, este mercado opera desde mediados del siglo XX, aunque la actividad comercial en la zona se remonta a épocas anteriores. En sus pasillos se comercializa una amplia gama de productos, desde alimentos frescos, frutas, verduras, carnes y especias, hasta flores, artículos de abarrotes, productos para fiestas y utensilios domésticos. “Es un punto de referencia importante para mayoristas, minoristas y consumidores por la diversidad de mercancías y precios bajos”, destaca la información oficial.

Anuncian reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio

La reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se concretará en octubre, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno capitalina. Con este avance, los trenes volverán a circular hasta la terminal Observatorio, permitiendo a los usuarios recorrer la ruta completa entre Pantitlán y Observatorio tras casi tres años de trabajos de modernización.Actualmente, el servicio de la Línea 1 solo llega hasta Chapultepec, pero la conclusión de las obras permitirá habilitar todas las estaciones renovadas. Durante una conferencia de prensa celebrada el 24 de septiembre, Clara Brugada detalló que en octubre se abrirán las últimas estaciones modernizadas, lo que restablecerá el trayecto integral de la línea rosa. La mandataria capitalina afirmó:

“El próximo mes se abrirá, por fin, la Línea 1 llegará a Observatorio. Y vamos a arrancar también los proyectos para la Línea 3 del Metro. Todos los recursos para mejorar el metro, que es el corazón de nuestra movilidad”.