“El Doble R” del CJNG se despide en funeral: difunden supuesto mensaje para sicario asesinado en Teocaltiche, Jalisco

La imagen compartida en redes sociales muestra una corona de rosas con un listón color blanco que destaca la siguiente oración: “Por tu entrega y lealtad de parte del señor RR”

Por Diego Mendoza López

| Ricardo Ruiz Velasco, "El Doble R", envío una supuesta corona floral con un mensaje dedicado a un sicario que le era fiel dentro del CJNG | Infobae México

Un arreglo floral con la dedicatoria “Por tu entrega y lealtad, de parte del Señor RR” apareció en el funeral de uno de los presuntos sicarios abatidos durante una balacera en Teocaltiche, Jalisco, ocurrida el 21 de septiembre de 2025. El gesto es atribuido a Ricardo Ruiz Velasco, apodado como “El Doble R” y líder del grupo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se interpretó como un mensaje de reconocimiento y control hacia sus criminales. Además de un recordatorio del poder simbólico que ejerce dentro de la organización criminal.

De acuerdo con reportes preliminares, el enfrentamiento se originó en Zacatecas y se extendió hasta territorio jalisciense, lo cual dejó al menos cuatro muertos y varias detenciones. Según El Informador, elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos en la zona limítrofe cuando detectaron a civiles armados en un vehículo. Al marcarles el alto, los sospechosos aceleraron, lo que derivó en una persecución y un intercambio de disparos.

Tras el operativo, se aseguraron armas de fuego, más de 200 cartuchos y una camioneta sin placas. Ningún militar resultó herido. Entre los fallecidos, según información extraoficial, se identificó a un hombre apodado “Ángel”, cuyo funeral fue escenario del polémico arreglo floral enviado presuntamente por “El Doble R”.

El funeral de "Ángel" fue transmitido en redes sociales por sus familiares después de que fuera víctima mortal de una balacera en la región de Teocaltiche, Jalisco | X / @aic_07

De igual manera, la dedicatoria fue difundida en redes sociales por familiares del fallecido, lo que convirtió el gesto en un símbolo de la jerarquía interna del CJNG y de la normalización de la violencia en la región.

Radiografía criminal del “Doble R”: de retar al Cártel de Sinaloa ser posible implicado en el crimen contra Valeria Márquez

Ricardo Ruiz Velasco ha consolidado su posición como uno de los principales líderes del “Cártel de las Cuatro Letras”. Su trayectoria incluye la coordinación de ofensivas en Guanajuato y Zacatecas contra grupos rivales como los Flechas MZ, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y los Pájaro Sierra, señalados por traicionar al CJNG. En Teocaltiche, el grupo de sicarios abatidos apoyaba a un líder regional conocido como “El Geras” en la disputa por el control de los Altos de Jalisco.

La figura de este operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, también ha cobrado notoriedad internacional tras su presunta implicación en el asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades de EEUU señalan que "El Doble R" tuvo participación en el asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco | Jovani Pérez / Infobae México

De acuerdo con los reportes de seguridad, Márquez era presuntamente pareja de Ruiz Velasco, por lo que el caso se ha investigado como un posible feminicidio.

Sanciones internacionales contra el CJNG

En respuesta a estos hechos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 25 de septiembre de 2025 una nueva ronda de sanciones contra la cúpula del CJNG, lo cual incluía a “El Doble R”.

Las medidas contemplan el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con los líderes sancionados. El comunicado oficial subraya que el régimen de terror impuesto por el “Cártel de las Cuatro Letras” y su papel en el tráfico de fentanilo han causado un daño incalculable tanto en México como en Estados Unidos.

Las sanciones por parte de la OFAC y el Departamento del Tesoro al CJNG también han incluido a operadores, jefe de escoltas y financiadores del grupo al mando de "El Mencho" | Departamento del Tesoro

Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir a las organizaciones criminales transnacionales bajo la figura de narcoterrorismo y Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE en español).

