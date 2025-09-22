Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

(X/@HectorXkamylla)

Durante el 21 de septiembre fue reportado un enfrentamiento entre agentes de seguridad y civiles en Teocaltiche, Jalisco, que según los primeros reportes habría dejado al menos cuatro personas muertas, además de algunas detenidas.

Reportes de medios locales indican que los fallecidos son consecuencia de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y civiles armados. Los hechos se habrían originado en Zacatecas y habrían llegado hasta territorio jalisciense.

El portal El Informador refiere que elementos del Ejército realizaban recorridos en los límites entre Zacatecas y Jalisco cuando vieron a sujetos posiblemente armados que iban en un vehículo, se les marcó el alto, pero el conductor de la unidad aceleró y esto habría provocado una persecución y disparos contra los efectivos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las autoridades de los estados mencionados han publicado algún posicionamiento o información respecto a lo reportado. Mientras que información compartida por Meganoticias indica que el reporte fue realizado alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo en inmediaciones de una telesecundaria.

Dicho medio añade que tras el ataque los agentes de seguridad hallaron armas de fuego y una camioneta que no tiene placas de circulación. No han sido reportados elementos del Ejército heridos tras los hechos violentos.

Elementos de seguridad agredidos en Teocaltiche

Cabe recordar que el pasado 9 de agosto miembros de la Secretaría de Seguridad de Jalisco fueron objetivo de un ataque armado por parte de civiles que estaba al interior de un rancho. Los uniformados fueron agredidos durante labores de vigilancia en la zona.

Los efectivos repelieron el ataque de los civiles, estos últimos fueron superados en número y terminaron huyendo por la parte trasera del rancho y huyeron del lugar. Además, el rancho donde estaban resguardados los agresores fue incautado y en lugar fueron halladas armas de fuego.

Mientras que a finales de agosto fue cinco hombres, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron condenados a prisión tras ser hallaos responsables de un ataque armado en contra de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en San Pedro Tlaquepaque, hechos registrados en 2020.

Gustavo Alfonso Contreras Ayón, Jesús Emmanuel Cruz Escobar Miguel Ángel Salinas Magallanes, Víctor Manuel Rojas Gómez y Juan Manuel González Amatón fueron condenados por homicidio en grado de tentativa, así como portación de arma de fuego, además de posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso militar exclusivo.