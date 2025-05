Asesinato de Valeria Márquez, “un hecho aislado” y “fuera de control de las autoridades”: alcalde de Zapopan

El alcalde zapopano Juan José Frangie calificó como tragedia la muerte de Valeria Márquez, pero enfatizó que su caso "no excede los niveles normales de violencia" en el municipio de Jalisco | Jovani Pérez / Infobae México

El asesinato de la influencer Valeria Márquez fue calificado por el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, como una “tragedia” el ataque del que fue víctima el pasado 13 de mayo al interior de su salón de belleza en la ciudad que él gobierna actualmente. En entrevista con medios, el edil dio una serie de declaraciones que, en su mayoría, dejaron entrever una minimización del crimen y el nulo interés para esclarecerlo o llegar a la verdad.

A pesar de considerarlo un evento trágico, Frangie Saade dijo que la muerte de la creadora de contenido en TikTok se enmarca como “un hecho aislado”, por lo que las autoridades locales ―específicamente el comisario de Seguridad Pública de Zapopan― le comentaron que esto “no excede los niveles normales de violencia” en la localidad.

La influencer Valeria Márquez momentos antes de ser asesinada: "Güey, a lo mejor ya me iban a matar" | Redes Sociales / TikTok

Para reafirmar estos dichos ―así como negar que Zapopan es la zona más insegura del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)― utilizó los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“Ahí están los indicadores de inseguridad, no datos míos, sino de (la) ENSU, y pueden ver ustedes. Zapopan es el municipio de la zona metropolitana con menor percepción de inseguridad. ¿Les preocupa la zona real? No, no es que me preocupe. Son cosas que no podemos prever dónde van a suceder. La verdad, se lo digo, esto está fuera de nuestro control. Es muy difícil. Tristemente, es una tragedia y seguiremos reforzando y destinando presupuesto a la policía. Próximamente, inauguraremos el stand de tiro, la academia, y todo lo relacionado con nuevas patrullas. No nos rendiremos. La Fiscalía (del Estado de Jalisco) deberá dar curso a la investigación y ojalá den con los responsables”, señaló.

Frangie Saade dio a conocer que Valeria Márquez no pidió ayuda a las autoridades de justicia o mediante el programa "Pulso de Vida" | Instagram / @juanjosefrangie

Valeria Márquez “no pidió ayuda” a las autoridades, señala el funcionario

Sobre esa misma línea, el alcalde también explicó que los últimos reportes e información de las instituciones municipales no indican que Márquez haya pedido ayuda; mucho menos, bajo el programa “Pulso de Vida”.

“Fíjense que, al enterarme, lo primero que pedí fue si ella había solicitado ayuda; sobre todo en ‘Pulso de Vida’. No tenemos registros ni reportes de amenazas o violencia por parte de ella. Lo que sé, y lo que me informó el comisario, es que ella estaba participando en su programa cuando ocurrió el hecho. Hace unas horas me informaron que circula un video en el que se le avisa que habían ido a buscarla en moto y que tenía miedo por su vida. No lo he visto ni puedo confirmarlo”, declaró.

¿Existen vínculos con el CJNG tras el asesinato de la tiktoker?

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha negado cualquier vínculo entre el asesinato de la influencer Valeria Márquez y Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta aclaración surge tras la difusión en redes sociales y algunos medios de versiones que señalaban al presunto narcotraficante como autor intelectual del crimen. Las autoridades han enfatizado que, hasta el momento, no existe evidencia que relacione a Ruiz Velasco con el caso.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha descartado que el crimen de Valeria Márquez sea atribuido a el CJNG o uno de sus líderes de élite al que apodan "El Doble R" | Michelle Freiyra / Reuters

Valeria, de 23 años de edad, fue asesinada el pasado 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco. Un hombre que se hizo pasar por repartidor ingresó al establecimiento y le disparó en al menos dos ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Hasta ahora, la justicia en Jalisco ha iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio y continúa recabando pruebas para esclarecer los hechos.