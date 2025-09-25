México

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

La división antidrogas destacó la detención de un presunto narcomenudista y cuatro sujetos más, ligados al grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

Por Diego Mendoza López

Guardar
Los aseguramientos de droga y
Los aseguramientos de droga y la captura de un distribuidor de metanfetamina del CJNG se han eclipsado por la DEA en la operación titulada "CJNGCrackdown2025" | X / @DEAHOUSTONDiv

Miembros de la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglos en inglés) realizaron una serie de operativos de seguridad en el suroeste de Texas, los cuales resultaron en importantes decomisos y arrestos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que ya ha sido considerado como Organización Terrorista Extranjera (OTE en español).

Uno de los golpes más contundentes ocurrió en una vivienda del sureste de Houston, donde el pasado 23 de septiembre de 2025 se incautaron 13 kilogramos de cocaína y 470 mil dólares en efectivo. La DEA confirmó que el inmueble estaba directamente relacionado con actividades del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En otro operativo en la frontera, agentes de la DEA en McAllen, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y con apoyo de la división antidrogas de la ciudad de Chicago, decomisaron 80 kilogramos de cocaína con vínculos al mismo cártel.

Además, en el suroeste de Houston fue arrestado un traficante de metanfetamina ligado al CJNG junto con cuatro personas extranjeras que operaban en su red. Durante una inspección vehicular, se incautó más cantidades de esta droga relacionada con la organización.

Los recientes decomisos incluyen la incautación de dosis de cocaína, metanfetamina y hasta la captura de un traficante y cuatro extranjeros al suroeste de Houston | X / @DEAHOUSTONDiv

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de la campaña “#CJNGCrackdown2025″, enfocada en desmantelar todos los niveles de la cadena de suministro del cártel: desde la distribución local hasta el tráfico transnacional.

CJNG y el narcoterrorismo en EEUU: los argumentos de las autoridades norteamericanas

En junio de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump formalizó la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT en inglés). Esta medida fue anunciada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro como parte de “una ofensiva integral contra el narcotráfico y la violencia transnacional”.

“El CJNG es un cártel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas a Estados Unidos”, declaró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. La designación permite aplicar herramientas legales más severas, como cargos por apoyo material al terrorismo, congelamiento de activos y restricciones financieras.

Sobre esa misma línea, la Orden Ejecutiva 14157 define a los cárteles como “entidades cuasi gubernamentales” que utilizan la violencia para desestabilizar regiones enteras. Según el Departamento de Justicia, esta designación “representa un cambio de paradigma: ahora se trata al narcotráfico y la violencia de los cárteles como terrorismo”.

Además del CJNG, el Departamento
Además del CJNG, el Departamento de Estado y la OFAC han puesto la mira en el principal brazo armado y financiero del grupo liderado por "El Mencho": Los Cuinis | Departamento del Tesoro

Los rostros sancionados del “Cártel de las Cuatro Letras”

Entre los sancionados están Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, y cuatro de sus principales operadores: Julio Alberto Castillo Rodríguez, Gonzalo Mendoza Gaytán, Audias Flores Silva, “El Jardinero” y Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”. La recompensa por información que conduzca a la captura de “El Mencho” se mantiene en 15 millones de dólares.

Con esta medida, según se ha dicho, Estados Unidos busca “presionar” a México para intensificar el combate a estas organizaciones. En ese sentido, se han combinado sanciones, extradiciones y acciones judiciales con consecuencias comerciales si no se actúa con firmeza.

Temas Relacionados

DEAOperativo antidrogasCJNGEl MenchoRubén Oseguera CervantesNarcoterrorismoMcAllenHoustonTexasEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

El mensaje reconocía el poder adquisitivo que tiene uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Sheinbaum culpa a empresas por

La mañanera de hoy 25 de septiembre | Se está valorando si se requieren más reclusorios: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 25

Por qué México recurre a India para abastecer medicamentos del sector salud: Sheinbaum lo explica

La presidenta explicó la razón por la que varios de los medicamentos que se necesitan en el país se traen del extranjero, principalmente, de la India

Por qué México recurre a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

Lejos de los reflectores, el actor ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar

Apariencia de Aaron Díaz a

Becas Benito Juárez: esta es la documentación necesaria y pasos para obtener el apoyo económico

El programa otorga apoyos económicos de hasta mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior

Becas Benito Juárez: esta es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum culpa a empresas por

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas advierte sobre origen de sus recursos y posibles nexos con el crimen organizado

Ventilan pistas sobre quién sería “el comandante”, la persona con la que se reunirían B King y Regio Clown

Hallan en predio de Texcoco el vehículo que habría sido usado en la desaparición y asesinato de B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Apariencia de Aaron Díaz a

Apariencia de Aaron Díaz a los 41 años causa asombro y desata crueles bromas en redes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Acusan supuesto fraude en la ‘jugada maestra’ de Shiky en La Casa de los Famosos México: “Le dijeron cómo nominar”

“Tienen una gran sensibilidad”: David Zepeda elogia a reporteros tras pleito con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Amores Perros será proyectada en Bellas Artes con un concierto de Gustavo Santaolalla: cuándo y cómo asistir

DEPORTES

Cruz Azul sigue invicto, Toluca

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones tras goleada y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”