Mundial 2026 impulsará gasto turístico en México hasta en 48%

Se prevé que la llegada de turistas al país deje un derrama económica importante. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Las autoridades mexicanas se preparan para recibir un flujo masivo de visitantes durante el Mundial 2026 y apuestan a que el evento deje una huella económica significativa.

El Gobierno mexicano impulsa una estrategia para incrementar el gasto promedio de los turistas hasta en un 48%, mientras las ciudades anfitrionas ya registran un marcado aumento en sus niveles de ocupación hotelera.

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció que, a menos de un mes del inicio del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya alcanzaron un 60 % de reservas hoteleras.

Según la funcionaria, este dato refleja el interés global por el evento y anticipa que la cifra se elevará conforme se acerque la inauguración prevista para junio.

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Estrategia turística y expectativas económicas

El Gobierno mexicano busca que el Mundial represente una oportunidad para fomentar la prosperidad en todo el sector turístico.

Rodríguez explicó que la meta es lograr que cada visitante incremente de forma notable su gasto durante su estancia, en comparación con otros periodos.

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Destacó que la FIFA proyecta la llegada de 5 millones de personas para la cita mundialista y consideró alcanzable ese objetivo, dada la experiencia previa del país, que en un solo mes ha recibido hasta 14 millones de visitantes.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

Para conseguir estos resultados, el Gobierno ha impulsado mejoras en infraestructura y servicios.

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Las ciudades sede han experimentado una modernización de aeropuertos y la construcción de nuevas canchas, además de acciones orientadas a dejar un legado tanto turístico como deportivo.

Rodríguez subrayó que este Mundial será diferente a los anteriores, ya que los visitantes no permanecerán en un solo país, sino que se desplazarán también a Estados Unidos y Canadá, y a distintas sedes dentro del propio México.

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Aun así, la funcionaria considera que el ambiente del torneo ya se percibe en las ciudades anfitrionas, gracias a la transformación urbana y los preparativos en marcha.

Nuevas rutas, aplicaciones y campañas para los visitantes

En preparación para el evento, durante el Tianguis Turístico se anunciaron 58 rutas adicionales, que comenzarán a operar en junio.

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Varias de ellas fueron diseñadas específicamente para responder a la demanda generada por el Mundial y facilitar el acceso de los visitantes a los atractivos locales.

Se abrirán nuevas rutas turísticas en junio. |Crédito: Cuartoscuro

Además, próximamente se lanzará la aplicación “México te invita”, desarrollada junto con la Agencia de Transformación Digital.

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Esta herramienta ofrecerá a los turistas 290 rutas por los 32 estados, itinerarios de uno a cinco días, recomendaciones gastronómicas, museos, zonas arqueológicas y opciones para disfrutar el ambiente mundialista dentro y fuera de los estadios.

Para potenciar el impacto del torneo, la campaña “La Gran Escapada” se desarrollará del 18 al 29 de junio, promoviendo paquetes turísticos y reservas a lo largo del año.

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La secretaria de Turismo expresó su confianza en que el evento “generará prosperidad para todo el sector”, al tiempo que defendió la hospitalidad y capacidad organizativa de México como anfitrión.

El país apuesta por consolidar su imagen internacional y aprovechar la cita deportiva para fortalecer su industria turística de cara al futuro.