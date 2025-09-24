México

Sheinbaum prevé nuevas detenciones por caso Ayotzinapa tras avances en investigaciones a casi 11 años del crimen

La presidenta comentó que el trabajo de la fiscalía especial y las nuevas reuniones con padres y madres de los 43 estudiantes llevara a que se logre esto próximamente

Por Diego Mendoza López

Sin entrar en mayores detalles,
Sin entrar en mayores detalles, Claudia Sheinbaum dijo que la UELICA y sus trabajos permitirán llegar a estas acciones en los próximos días | Presidencia de la República

Esta mañana, durante “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA) y las nuevas reuniones con padres y madres de los jóvenes estudiantes del caso Ayotzinapa podrían llevar a la detención de nuevas personas en los próximos días.

Sin mencionar fechas o periodos de tiempo específicos, la mandataria mexicana resaltó estas palabras en el marco del aniversario número 11 del crimen de Estado ocurrido en la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en septiembre de 2014:

“En el caso de Ayotzinapa, siguen las investigaciones. Yo espero que pronto la fiscalía especializada (en el hecho histórico) pueda tener algunas otras detenciones de estas nuevas líneas de investigación que se abrieron”, explicó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los familiares de los 43
Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa insistieron en la renuncia de Rosendo Gómez Piedra recientemente | Henry Romero / Reuters

Previo a estas revelaciones, la titular del Ejecutivo Federal sentenció que las protestas de personas normalistas son atendidas desde mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) actualmente.

El “trabajo científico” en las nuevas líneas del caso Ayotzinapa

La mandataria explicó que el nuevo fiscal de la UELICA, Mauricio Pazarán Álvarez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha iniciado análisis que no se habían realizado a profundidad. Entre ellos, destacó la revisión de registros telefónicos previos y posteriores al crimen, así como nuevas pruebas que no fueron detalladas por razones legales.

“El nuevo fiscal, en colaboración con la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana), realiza nuevos análisis que no se habían realizado a profundidad como, por ejemplo, la investigación de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores”, señaló Sheinbaum.

Gómez Piedra ha sido señalado
Gómez Piedra ha sido señalado por distintas irregularidades y malos manejos desde su llegada a la UELICA al ser propuesto por el expresidente AMLO | Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta también subrayó que ciertos aspectos de la investigación deben mantenerse en reserva por el proceso judicial en curso, aunque aseguró que las acciones cuentan con el respaldo de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La renuncia de Vidulfo Rosales y Rosendo Gómez Piedra: dos caras importantes del desarrollo del caso

El anuncio se dio en el marco de una reunión con madres y padres de los normalistas, quienes han denunciado irregularidades en el manejo del caso por parte de la UELICA. La renuncia de Vidulfo Rosales Sierra, abogado histórico del colectivo “Nos Faltan 43”, también marcó un giro en la representación legal de las víctimas.

La investigación enfrenta una nueva etapa tras la salida de Rosendo Gómez Piedra como titular de la unidad en medio de denuncias por corrupción y explotación laboral. Mauricio Pazarán asumió el cargo de forma provisional, mientras continúa la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes.

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoCaso Ayotzinapa43 estudiantes de AyotzinapaUELICANormalistasCrimen de Estadomexico-noticias

