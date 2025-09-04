“Se está haciendo un trabajo científico”: Sheinbaum revela avances en caso Ayotzinapa ante reunión con padres y madres

Sheinbaum Pardo se reunirá con padres y madres del caso Ayotzinapa este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional | Presidencia de la República

Durante “La Mañanera del Pueblo” de este 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que existen nuevos avances y un “trabajo científico” en las investigaciones respecto al crimen del caso Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según la mandataria, los nuevos resultados se han centrado en “pruebas” (sin especificar de qué tipo) y el chequeo de registros telefónicos por parte de las autoridades y del nuevo fiscal en la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UELICA), Mauricio Pazarán Álvarez.

“El nuevo fiscal, en colaboración con la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana federal), realizan nuevos análisis que no se habían realizado a profundidad como, por ejemplo, la investigación de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores”, señaló la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal también dejó claro que si bien se están presentando esta nueva serie de acciones a favor de esclarecer lo sucedido, también hay ciertos puntos que deben mantenerse “en secrecía” por el proceso legal. No obstante, según dijo, todas estas reuniones han mantenido el visto bueno de los familiares de las víctimas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.

Los padres y madres de los 43 normalistas han señalado diversas irregularidades en el manejo del caso por parte de la UELICA para Ayotzinapa | Andrea Murcia / Cuartoscuro

La renuncia del abogado Vidulfo Rosales: otro cambio en la búsqueda de justicia para Ayotzinapa

Información en desarrollo...