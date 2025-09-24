México

México reporta 249 extranjeros desaparecidos en lo que va de 2025; la CDMX y estados fronterizos concentran la mayoría de los casos

Estadounidense, hondureña y guatemalteca, las nacionalidades más afectadas; jóvenes de 15 a 29 años registran la cifra más alta de extravíos

Por Andrés García S.

Un niño sostiene un cartel
Un niño sostiene un cartel con la imagen de una persona desaparecida durante una marcha por el Día Internacional de los Desaparecidos, en la Ciudad de México, el sábado 30 de agosto de 2025. Imagen ilustrativa. (Crédito: AP)

En lo que va de 2025, con corte al 23 de septiembre, México contabiliza 249 extranjeros desaparecidos a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El fenómeno ha mostrado un aumento sostenido desde 2020, cuando se registraron 191 casos. Los reportes subieron a 457 en 2021 y alcanzaron 698 en 2022, el año con más registros. Posteriormente, las cifras han fluctuado: 509 en 2023 y 639 en 2024. En los últimos cinco años, suman 2 mil 743 personas extranjeras reportadas como desaparecidas, mientras que desde 2005 hasta la fecha se acumulan 4 mil 109 casos, de los cuales 2 mil 894 son hombres, 1 mil 176 mujeres y 39 clasificados como “no determinado”.

Por rango de edad, los jóvenes de 15 a 29 años concentran la mayor cantidad de casos. Entre las nacionalidades más afectadas se encuentran la estadounidense, hondureña y guatemalteca. Entre los extranjeros con paradero desconocido también se incluyen migrantes indocumentados, hombres y mujeres.

La Ciudad de México y los estados fronterizos del norte registran altos índices de casos. Entre los estados con más reportes históricos destacan Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora. En el sur, Chiapas y Quintana Roo también presentan registros relevantes.

Casos de impacto mediático

Los músicos colombianos Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) fueron reportados desaparecidos el 16 de septiembre en la Ciudad de México. Fueron vistos por última vez en un gimnasio antes de abordar un taxi hacia el Estado de México, donde sus cuerpos se localizaron en el municipio de Cocotitlán el 17 de septiembre. La identificación se confirmó seis días después mediante tatuajes y otros rasgos, y junto a los cuerpos se encontró una manta con un mensaje atribuido al crimen organizado.

Otro caso reciente es el de Tayron Paredes Gamboa, venezolano de 27 años, desaparecido en el Estado de México desde el 19 de septiembre. Se desempeñaba como repartidor a domicilio y se dirigía a Huehuetoca.

La fiscalía mexiquense aún no
La fiscalía mexiquense aún no aporta avances sobre la investigación. (Crédito: X | @Busqueda_MX)

Katherin Rodríguez, quien se identificó como familiar del joven a través de facebook, informó que la última comunicación con él fue alrededor de las 16:00 horas del 19 de septiembre. Rodríguez compartió capturas de pantalla de sus mensajes, donde Paredes Gamboa envió una foto del sitio de entrega, un terreno baldío, y expresó su intranquilidad: “No confío nada”.

Familiares aclararon que Tayron no tiene relación con los casos de B-King y Regio Clown, ni con cantantes ni con drogas, aun cuando notas periodísticas han intentado vincularlo.

A cinco días de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado avances sobre la investigación, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda volvió a emitir una ficha solicitando apoyo ciudadano para localizarlo.

