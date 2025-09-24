México

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

El cantante mexicano agotó en una hora los boletos de sus tres primeras fechas y ya prepara una segunda ronda de preventa

Por Armando Guadarrama

Debido a la demanda, Carin León ofrecerá nuevos conciertos el 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Sphere de Las Vegas (CMN)

El calendario de Carin León en Sphere Las Vegas sumó este martes tres nuevas presentaciones, ampliando a seis las fechas que el cantante mexicano ofrecerá en uno de los recintos tecnológicamente más avanzados del mundo.

Según lo anunciado por el equipo de León, la flamante residencia, que originalmente constaba de tres conciertos en septiembre de 2026, incorpora ahora funciones los días 4, 5 y 6 de septiembre, marcando una doble serie de espectáculos para dos semanas consecutivas.

La decisión de agregar más fechas responde a la respuesta del público: los boletos para las primeras tres noches —11, 12 y 13 de septiembre de 2026— se agotaron en solo una hora, superando las expectativas incluso para un recinto de prestigio internacional inaugurado en 2023.

Ningún artista latino había encabezado antes una serie de presentaciones en el recinto considerado el más innovador de Las Vegas (IG)

Estos nuevos conciertos coincidirán con el fin de semana largo por el Día del Trabajo en Estados Unidos, un periodo donde la ciudad registra uno de los mayores flujos turísticos del año.

De Sonora para el mundo. Nos vamos a rifar en Sphere de Las Vegas este 11, 12 y 13 de septiembre del 2026. Ya están listos los paquetes VIP y de viaje, la preventa arranca el 23 de septiembre. Regístrense en carinleon.com pa’ que no se queden fuera”, expresó León en una intervención dirigida a sus más de cinco millones de seguidores digitales, enfatizando el valor simbólico que tiene pisar ese escenario no solo para su carrera sino para el género regional mexicano.

Respecto a la segunda preventa de entradas, el propio cantante y los promotores detallaron que el proceso arrancará este miércoles 24 de septiembre a las 12:00 p.m. hora del Pacífico (2:00 p.m. en Ciudad de México, 3:00 p.m. en Miami).

Los fans ya pueden registrarse para la preventa de entradas, que inicia el 24 de septiembre con cupos limitados y paquetes VIP exclusivos (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Quienes deseen asistir pueden registrarse previamente en la web oficial www.carinleonlive.com/sphere para obtener el código de acceso. El código recibido durante la preventa anterior mantendrá también su validez en esta oportunidad.

La etapa exclusiva finaliza el jueves 25 a las 10:00 p.m. hora del Pacífico (1:00 a.m. en Miami), y la venta general dará inicio el viernes 26 de septiembre desde el mediodía, tiempo local.

Como parte de la oferta especial, se han puesto a disposición paquetes VIP de viaje con alojamiento en The Venetian Resort Las Vegas, entradas reservadas y mercancía exclusiva para fans. Estos paquetes pueden adquirirse mediante la plataforma carinleon.100xhospitality.com, aunque la disponibilidad es limitada.

La residencia de León constituye un hito, ya que ningún otro artista latino ni exponente del regional mexicano se había presentado antes en Sphere, cuya arquitectura circular y despliegue visual han sido descritos por la industria como revolucionarios.

Las nuevas fechas coinciden con el fin de semana largo del Día de Trabajo en Estados Unidos, potenciando el atractivo turístico del evento (CMN)

La organización del evento está a cargo de AEG Present, que refuerza así la presencia de la música latina en spots globales de alto perfil. Según los organizadores, “Carín León establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos”.

Conocido por éxitos como “La Primera cita” y “Según Quién”, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, acumula más de 15 años de trayectoria y colaboraciones de alto nivel con artistas como Maluma, Kany García, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández.

León mantiene lazos estrechos con su entorno cultural, conservando residencia en su estado natal y destacando la importancia de sus raíces incluso en los anuncios oficiales de esta gira histórica.

