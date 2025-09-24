México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué trámites se pueden hacer con la Llave MX?

Esta herramienta es necesaria para poder realizar el registro de septiembre

Por César Márquez

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina continúa con su periodo de registros abiertos para que más estudiantes de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan integrarse. La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y contribuir a que los alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La iniciativa comenzó a implementarse a principios de 2025, y aunque se enfocó en su primera etapa en beneficiar a alumnos de secundaria, ampliará su cobertura para niños de preescolar y primaria. Asimismo, cabe indicar que la beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, además, también les otorga 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito.

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Qué trámites se pueden hacer con la Llave MX?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que la Llave será necesaria para que los padres de familia o tutores puedan inscribir a sus hijos a la beca. Sin embargo, especificó que esta herramienta digital servirá para otros trámites como lo son:

  • Solicitar copias de actas de nacimiento.
  • Consultar y pagar refrendos o multas de tus vehículos.
  • Acceder a la ventanilla Digital de Control Vehicular.
  • Realizar denuncias digitales.
  • Solicitar una beca.
La Llave MX permite hacer distintos trámites entre ellos, el registro a la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

¿Cómo crear la Llave MX para poder registrarme a la Beca Rita Cetina?

Los interesados podrán crear su cuenta Llave MX a través de la página www.llave.gob.

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a la página www.llave.gob y dar clic
  2. Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales).
  3. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.
  4. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente.
  5. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro).
  6. Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Cabe señalar que para poder realizar el registro de septiembre correctamente, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Finalmente, la dependencia también ha proporcionado el número telefónico 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), junto con todos sus canales oficiales en redes sociales, para resolver cualquier duda o aclaración. Además, ha recomendado reunir la documentación requerida antes de septiembre con el fin de facilitar el proceso de incorporación.

